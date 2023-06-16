От 300 тысяч: эксперты составили рейтинг высокооплачиваемых медиков в Новосибирской области

Эксперты исследовательского центра «Зарплаты.ру» составили рейтинг высокооплачиваемых медиков в Новосибирской области ко Дню медика, который отмечается в воскресенье, 18 июня.
— Топ медицинских вакансий возглавил стоматолог-ортопед, которого ищут в клинику на улице Семьи Шамшиных, с зарплатой от 300 тысяч рублей. От кандидата требуются владение современными методами и технологиями лечения, действующий сертификат по ортопедии, амбициозность и желание зарабатывать. Помимо высокой заработной платы, обещают отсутствие неожиданных вычетов и задержек и адекватное руководство, — отметили эксперты.
В одной из частных клиник узисту с опытом работы от 10 лет предлагают от 180 тысяч рублей. Кроме того, компания предлагает сотруднику программу, созданную совместно с Новосибирским государственным театральным институтом. Врача будут учить владеть голосом и сценической речью.
Сердечно-сосудистому хирургу с опытом работы от 1 года предлагают от 150 тысяч рублей за лечение вен — склеропию, лазерные процедуры.
— Высокие зарплаты есть и в бюджетных учреждениях: Городская клиническая больница
Среди младшего медперсонала больше всех может зарабатывать операционная медсестра в многопрофильном центре — от 75 тысяч рублей. А в горбольнице медсестре/медбрату с действующим сертификатом «Операционное дело» предлагают от 54 тысяч.
Ранее мы рассказывали, каким еще специалистам в Новосибирске платят 300 тысяч.