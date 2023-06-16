От 300 тысяч: эксперты составили рейтинг высокооплачиваемых медиков в Новосибирской области

— Топ медицинских вакансий возглавил стоматолог-ортопед, которого ищут в клинику на улице Семьи Шамшиных, с зарплатой от 300 тысяч рублей. От кандидата требуются владение современными методами и технологиями лечения, действующий сертификат по ортопедии, амбициозность и желание зарабатывать. Помимо высокой заработной платы, обещают отсутствие неожиданных вычетов и задержек и адекватное руководство, — отметили эксперты.