Будете стоять у истоков истории: как компании завлекают работников на зарплату в 300 тысяч — топ майских вакансий

Новосибирцам предложили вакансии с зарплатой в сотни тысяч рублей — в топе программисты, врачи и водители. Обзор вакансий составил сервис «Зарплата.ру».
В числе самых высокооплачиваемых профессий — по традиции айтишники. От 300 тысяч рублей готовы платить Golang-программисту в компании Bazon, разрабатывающей систему учета продаж б/у запчастей. У кандидата должен быть большой опыт коммерческой разработки на языке Go, проработки архитектуры сервисов, документирования баз данных. Работа в офисе рядом с метро «Речной вокзал». В числе бонусов компания перечисляет вид на реку, кофемашину и релакс-зону. В этой же компании от
На зарплату от 200 тысяч ищут водителя-экспедитора с личным грузовиком грузоподъемностью до 5 тонн. Нужно доставлять продукты питания и непродовольственные товары по Новосибирску и Сибирскому Федеральному округу.
Начальнику службы качества на добыче угля предлагают поехать на
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