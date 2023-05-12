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Тема дняЧем заманивают на работу с зарплатой в 300 тысяч
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Будете стоять у истоков истории: как компании завлекают работников на зарплату в 300 тысяч — топ майских вакансий

Компании ищут водителей, хирургов и айтишников

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Кроме айтишников, сотни тысяч предлагают хирургам и водителям большегрузов

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Новосибирцам предложили вакансии с зарплатой в сотни тысяч рублей — в топе программисты, врачи и водители. Обзор вакансий составил сервис «Зарплата.ру».

В числе самых высокооплачиваемых профессий — по традиции айтишники. От 300 тысяч рублей готовы платить Golang-программисту в компании Bazon, разрабатывающей систему учета продаж б/у запчастей. У кандидата должен быть большой опыт коммерческой разработки на языке Go, проработки архитектуры сервисов, документирования баз данных. Работа в офисе рядом с метро «Речной вокзал». В числе бонусов компания перечисляет вид на реку, кофемашину и релакс-зону. В этой же компании от 250 000 рублей может получать опытный системный администратор Linux.

На зарплату от 200 тысяч ищут водителя-экспедитора с личным грузовиком грузоподъемностью до 5 тонн. Нужно доставлять продукты питания и непродовольственные товары по Новосибирску и Сибирскому Федеральному округу.

Начальнику службы качества на добыче угля предлагают поехать на 45-дневную вахту в Якутию за зарплату от 255 тысяч рублей. Работа будет в офисе. Компания заявляет, что это самый масштабный проект в угольной отрасли и обещает сотрудникам, что они будут стоять у истоков истории.

От 170 000 обещают заместителю руководителя по общим вопросам за обеспечение жизнедеятельности офиса, решение организационных задач и подбор персонала. Сердечно-сосудистому хирургу в частной клинике обещают платить от 150 тысяч, а менеджеру продаж роботов на гусеничной платформе — от 130 тысяч рублей.

Если вы уже работаете, но есть желание взять подработку, посмотрите список вакансий с частичной занятостью.

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