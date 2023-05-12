Будете стоять у истоков истории: как компании завлекают работников на зарплату в 300 тысяч — топ майских вакансий

В числе самых высокооплачиваемых профессий — по традиции айтишники. От 300 тысяч рублей готовы платить Golang-программисту в компании Bazon, разрабатывающей систему учета продаж б/у запчастей. У кандидата должен быть большой опыт коммерческой разработки на языке Go, проработки архитектуры сервисов, документирования баз данных. Работа в офисе рядом с метро «Речной вокзал». В числе бонусов компания перечисляет вид на реку, кофемашину и релакс-зону. В этой же компании от 250 000 рублей может получать опытный системный администратор Linux.