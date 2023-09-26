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Нарушителей эвакуируют: на большей части улицы Учительской запретят ночную остановку автомобилей

В управлении мэрии решили очистить улицу от лишних автомобилей с помощью запрещающих знаков

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Нарушителей предупредят о последствиях знаком «Работает эвакуатор»

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На участке улицы Учительской от Авиастроителей до Богдана Хмельницкого с 10 октября изменят схему движения. Об этом 26 сентября сообщили в мэрии Новосибирска со ссылкой на решение городского управления автомобильных дорог.

— После 10 октября здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.2.4 «Работает эвакуатор» и табличка 8.5.4 «Время действия с 22.00 до 7.00». Решение принято для исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий, — сообщили в мэрии.

Участок Учительской, на котором появятся новые запрещающие знаки

Участок Учительской, на котором появятся новые запрещающие знаки

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На левом берегу Новосибирска с 1 сентября запустили новый маршрут общественного транспорта.

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