Нарушителей эвакуируют: на большей части улицы Учительской запретят ночную остановку автомобилей

— После 10 октября здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.2.4 «Работает эвакуатор» и табличка 8.5.4 «Время действия с 22.00 до 7.00». Решение принято для исключения предпосылок возникновения дорожно-транспортных происшествий, — сообщили в мэрии.