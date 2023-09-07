«Народ на взводе»: жители элитного ЖК под Новосибирском все лето страдают от пробок — там одновременно ремонтируют все выезды

Жители краснообского ЖК «Бавария» около трех месяцев постоянно стоят в длинных пробках. Один подъезд к жилому комплексу им полностью перекрыли, а другой — сузили из-за ремонта. Масштабную реконструкцию дорог проводят во всем Краснообске, но ситуация с выездом и въездом в «Баварию» стоит наиболее остро. Как оказалось, проблему усугубили и кадровые перестановки в администрации поселка. НГС выяснил у чиновников и подрядчиков, когда ждать окончания работ.
В Краснообске всё лето активно ремонтируют дороги и проезды. Но работы, которых долго ждали одни жители, обернулись кошмаром для других.
— На протяжении трех месяцев у нас в Краснообске проводят масштабную реконструкцию дорог. Из-за этого въезд в ЖК «Бавария» сузили примерно на 0,5–1 м. Это привело к постоянным пробкам и аварийным ситуациям при въезде и выезде из ЖК, не могут нормально разъехаться две машины, — рассказал НГС житель краснообской «Баварии» Михаил.
По словам Михаила, жильцы много раз обращались в администрацию поселка, просили решить проблему и вернуть прежнюю ширину проезда, но безрезультатно. На прошлой неделе в приемной администрации поселка им отвечали, что знают о проблеме и будут ее решать, а 4 сентября якобы уже начали перенаправлять их обращения на заместителя главы, который не берет трубку, пожаловался мужчина.
Комментарий властей
Заместитель главы рабочего поселка Краснообск по вопросам строительства, ЖКХ, земельных отношений и имущества Евгений Спирин сообщил корреспонденту НГС, что ситуация в микрорайоне из-за ремонта напряженная, но проблему стараются решить.
К ЖК «Бавария» есть два заезда: через улицы Центральную и Восточную. Это муниципальные дороги, там идет реконструкция, и Центральная закрыта полностью. На Восточной, как отметил Свиридов, по старым нормативам выезд должен был быть шириной 7,2 м. Когда планировали работы в 2019 году, норматив изменился до 5,5 м.
— Я перешел на эту должность меньше месяца назад. Стал разбираться в ситуации после того, как жители начали возмущаться, что заужен въезд, обратился к проектировщикам. Они дали мне рекомендации, которые действуют с 2022 года, о том, что разрешено делать примыкание на 6 м. Мы сделали корректировку на 6 м — еще шире выезд сделать нельзя для этой категории дороги. Им все равно не нравится, — отметил Евгений Спирин.
По информации чиновника, жители комплекса уже пожаловались на происходящее в прокуратуру. Замглавы сказал, что встречался с жителями «Баварии» и объяснял, что нормы примыкания дорог нарушать нельзя. Спирин отметил, что понимает беспокойство граждан, при этом ситуация осложняется тем, что по этой дороге ездят дачники.
— В месте заужения постоянно стоит пробка, народ на взводе — давно идет реконструкция, большой объем работ, ремонт сразу на двух дорогах, дороги основные. Ночами не работают, поэтому с середины мая люди мучаются. Когда они увидели заужение, я объяснял, что происходит, — не помогло. Сказал, что могу все объяснить подробно письменно. У нас все проектные решения есть, согласования, — пояснил Спирин.
Работы по контракту должны закончить 15–16 сентября. Член совета депутатов Краснообска Светлана Колпакова считает, что ситуация сегодня напряженная, но ее решают с руководством поселка. Например, по словам депутата, есть сложности со снятием слоев старого толстого бетона — для этого понадобилась даже специальная фреза, единственная на весь регион. Есть вопросы и к подрядчику, но работы выполняют.
Подрядчиком на проекте по улице Центральной является компания «Новосибдорстрой», на Восточной — «ООО «НСП» («Новосибстройпроект»).
ООО «Новосибдорстрой» — малое предприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в сентябре 2011 года. Конечный владелец и директор — Магамедов Намиг Джаббар Оглы. По итогам 2022 года компания заработала 906,9 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 1,2 миллиона рублей. Основная деятельность компании — строительные работы.
Директор «Новосибдорстрой» Намиг Магамедов сообщил корреспонденту НГС, что ремонт на улице Центральной они также отдали на субподряд компании «Новосибстройпроект».
ООО «НСП» («Новосибстройпроект») — малое предприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в январе 2014 года. Конечный владелец и директор — Мустафаев Фариз Фазиль Оглы. По итогам 2022 года компания заработала 252,4 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 4,7 миллиона рублей. Основная деятельность компании — строительство жилых и нежилых зданий.
Директор «Новосибстройпроект» Фариз Мустафаев в свою очередь объяснил, что все сужения съездов с проезжей части они допускают согласно проекту. Также он подтвердил, что работы планируют завершить в ближайшее время и признал, что с проектом возникли трудности.
— Были ошибки, неточности, приходилось дорабатывать. По Центральной и проект, и смета отправлены заново на госэкспертизу. Сложные обе улицы, — пояснил Фариз Мустафаев. — До 15 числа планируем завершить ремонт на Восточной, до конца сентября — на Центральной.
— Проект сдали в 2019 году, были погрешности — согласилась Светлана Колпакова. — В этом году главы не было 3 месяца, был исполняющий обязанности, а за проект реконструкции вообще отвечал человек, который не имеет к дорогам никакого отношения. Потом вступил в права Яцков, пришел новый замглавы. Думаю, они делают все возможное и невозможное.
В построившей ЖК «Бавария» компании «АКД» НГС сообщили, что застройщик закончил свою строительную деятельность на объекте, и никаких комментариев по сложившейся ситуации не дает.
Ранее НГС писал о том, что новосибирцу не понравилось, как установили фонарь во время ремонта тротуара. Ситуацию прокомментировали в мэрии.