«Народ на взводе»: жители элитного ЖК под Новосибирском все лето страдают от пробок — там одновременно ремонтируют все выезды

В Краснообске всё лето активно ремонтируют дороги и проезды. Но работы, которых долго ждали одни жители, обернулись кошмаром для других.

— На протяжении трех месяцев у нас в Краснообске проводят масштабную реконструкцию дорог. Из-за этого въезд в ЖК «Бавария» сузили примерно на 0,5–1 м. Это привело к постоянным пробкам и аварийным ситуациям при въезде и выезде из ЖК, не могут нормально разъехаться две машины, — рассказал НГС житель краснообской «Баварии» Михаил.



По словам Михаила, жильцы много раз обращались в администрацию поселка, просили решить проблему и вернуть прежнюю ширину проезда, но безрезультатно. На прошлой неделе в приемной администрации поселка им отвечали, что знают о проблеме и будут ее решать, а 4 сентября якобы уже начали перенаправлять их обращения на заместителя главы, который не берет трубку, пожаловался мужчина.

