Две комплекса фиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске — где их разместят

Для Новосибирска поставят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В городе ищут подрядчика для выполнения работ.
Информация о проведении аукциона на поставку устройств размещена на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». За поставку двух комплексов фиксации нарушений ПДД готовы заплатить 26,1 миллиона рублей.
В описании объекта закупки указано, что устройства разместят на двух перекрестках. Так, один из них появится на пересечении улиц Гоголя и Селезнева. Комплекс будет фиксировать нарушения со стороны Ипподромской, Ермака, Аллейской и парка культуры и отдыха «Березовая роща». Он сможет отслеживать превышение скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и другое.
Второй комплекс разместят на пересечении улиц Дачной и Дуси Ковальчук, он сможет отслеживать нарушения со стороны Вавилова, Тимирязева и площади Калинина.
В состав комплексов входят видеодатчики, обзорные камеры, контроллеры определения фазы светофора и прочее. Поставщик должен доставить устройства до места установки, смонтировать оборудование, выполнить пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию и другое. Гарантийный срок на оборудование составляет не менее 60 дней.
— Год выпуска не ранее 2023 года, — указано в документах.
Поставить товар победителю аукциона необходимо до 28 февраля включительно. Подать заявку на участие в закупке можно до 8 сентября, определить подрядчика планируется 11 сентября. Источником финансирования выступают средства областного бюджета.
30 августа в Новосибирске объявили аукцион на поставку комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД для перекрестка улиц Писарева и Советской, а также Железнодорожной. Начальная цена поставки составляет 15,7 миллиона рублей.