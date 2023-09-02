Две комплекса фиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске — где их разместят

В описании объекта закупки указано, что устройства разместят на двух перекрестках. Так, один из них появится на пересечении улиц Гоголя и Селезнева. Комплекс будет фиксировать нарушения со стороны Ипподромской, Ермака, Аллейской и парка культуры и отдыха «Березовая роща». Он сможет отслеживать превышение скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и другое.

