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Новые комплексы фиксации нарушений ПДД установят на правом берегу Новосибирска

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В городе объявили аукцион на поиск подрядчика для выполнения работ

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Для Новосибирска поставят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. В городе объявили аукцион на поиск подрядчика для выполнения работ.

Данные о поставке устройств появились на сайте госзакупок 30 августа. Их разместят на двух участках улиц на правом берегу города.

В описании объекта закупки указано, что речь идет о поставке двух комплексов фиксации нарушений ПДД. Один из них установят на перекрестке улиц Писарева и Советской, второй — на улице Железнодорожной, 15.

Комплекс на пересечении с Писарева будет фиксировать нарушения со стороны улиц Советской, Нарымской и 1905 года. Он будет отслеживать в том числе превышение скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. В его минимальную комплектацию войдут обзорные камеры, видеодатчики и другое.

Устройство на улице Железнодорожной сможет фиксировать превышение установленной скорости движения со стороны Советской.

Подрядчик должен поставить товар до места установки, смонтировать оборудование комплекса на ранее установленных и существующих опорах, подключить оборудование к электроснабжению, выполнить пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию и прочее.

Выполнить работы по контракту необходимо до 28 февраля 2024 года, начальная цена поставки составляет 15,7 миллиона рублей. Подать заявку на участие в закупке можно до 7 сентября, определить поставщика планируется 11 сентября этого года.

.В середине августа в Новосибирске объявили закупку для поставки комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Один из них разместят пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев, Новогодней, Покрышкина и площади Карла Маркса.

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