Новый комплекс фотофиксации нарушений ПДД установят около площади Карла Маркса

В Новосибирске ищут подрядчика для поставки новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
В документах сказано, что речь идет о двух комплексах фотовидеофиксации. Один из них установят на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев, Новогодней, Покрышкина и площади Карла Маркса. Устройство будет фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны улиц Вертковской, Ватутина, Титова и площади Маркса.
В число правил войдут, в частности, проезд на запрещающий сигнал светофора и невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. Комплекс будет состоять из видеодатчиков, обзорных камер и прочего.
Еще одно устройство разместят на улице Котовского, 5. Оно будет отслеживать нарушения со стороны улиц Планировочной и Пермитина. Фотовидеокомплекс сможет фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией и превышение скорости движения.
Поставка комплексов включает в себя обследование мест для установки устройств, доставку и монтаж оборудования на ранее установленных и существующих опорах. Подрядчик подключит оборудование к электроснабжению, выполнит пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.
— Поставляемый товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов, — указано в документах.
Поставить оборудование победитель аукциона должен до 28 февраля 2024 года. За работы готовы заплатить 21, 9 миллиона рублей.
Накануне стало известно, что в Новосибирске установят комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Сибирской, а также на перекрестке улицы Красина и проспекта Дзержинского.