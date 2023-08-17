freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 96.70
eur 105.66
Тема дняПодробности ДТП со скорой в Новосибирске
Все новости
Все новости

На двух перекрестках Новосибирска появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД — показываем на карте

За установку комплексов заплатят более 26 миллионов рублей

2 702

Одно из устройств разместят на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Сибирской

Поделиться

В Новосибирске установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД.Информация о поиске поставщика оборудования появилась на сайте госзакупок 17 августа, за работы готовы заплатить 26,4 миллиона рублей.

В описании объекта закупки уточняется, что речь идет о поставке двух комплексов фиксации нарушений ПДД. Их установят в Железнодорожном и Дзержинском районах Новосибирска. Так, одно из устройств разместят на пересечении Вокзальной магистрали и улицы Сибирской. Комплекс будет фиксировать нарушения со стороны проспекта Димитрова, улиц Ленина и Сибирской.

В число нарушений, которые сможет отслеживать устройство, войдут проезд на запрещающий сигнал светофора, а также невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. Комплекс будет фиксировать превышение скорости движения автомобилей, которые едут со стороны Ленина и проспекта Димитрова.

Еще один комплекс фотовидеофиксации появится на перекрестке улицы Красина и проспекта Дзержинского. Он будет фиксировать нарушения ПДД со стороны улиц Гоголя, Промышленной, Шекспира, а также парка «Березовая роща».

Поставка устройств включает в себя разработку схемы организации дорожного движения на период производства работ, доставку и монтаж оборудования на ранее установленных и существующих опорах и другое. Подрядчик проведет пробное испытание комплексов, выполнит пусконаладочные работы, а также выполнит ввод оборудования в эксплуатацию.

Поставить товар победителю аукциона необходимо с 1 января до 28 февраля 2024 года. Определить подрядчика работ планируется 30 августа этого года, источником финансирования контракта выступают средства бюджета Новосибирской области.

В конце июля в Новосибирске установили комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на улице Большевистской. Она фиксирует нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу.

По теме

Нарушения ПДДКамеры фотофиксацииПроспект ДзержинскогоВокзальная магистральЗакупки
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter