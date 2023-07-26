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На улице Большевистской появилась еще одна камера фиксации нарушений ПДД — карта

Ее решили установить для снижения аварийности на участке

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Камера фиксирует нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу

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В Октябрьском районе Новосибирска на аварийно-опасном участке дороги установили комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Как сообщили в региональном ЦОДД, решение приняли во время заседания по разбору дорожно-транспортных происшествий и выработке мер по устранению их причин. Рабочая группа проекта «Безопасность дорожного движения» решила, что новую камеру необходимо установить на улице Большевистской, 270.

— Установка комплекса обусловлена необходимостью снижения аварийности на данном участке и повышения концентрации внимания водителей, — объяснили в ЦОДД.

Камера фиксирует нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу.

Ранее НГС писал, что новые камеры хотят установить на улице Гоголя. На это готовы потратить 11,6 миллиона рублей.

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ПДДКамераКомплекс видеофиксацииНарушениеБольшевистская
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