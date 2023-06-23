В Новосибирске ищут подрядчика, который проведет поставку и установку комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Начальная цена работ по контракту составляет 11,6 миллиона рублей.
Информация об аукционе для поиска поставщика размещена на сайте госзакупок. В документах указано, что оборудование установят на пересечении улиц Гоголя и Каменской.
В комплект устройств входят видеодатчики, обзорные камеры, контроллер определения текущей фазы светофора и другое. Комплекс будет отслеживать нарушения ПДД водителями, которые едут по дороге со стороны улиц Мичурина, Семьи Шамшиных, Крылова и Лермонтова. Речь идет, в частности, о проезде автомобиля на запрещающий сигнал светофора и непристегнутых ремнях безопасности.
Поставка комплекса включает в себя доставку товара до места установки, подключение оборудования к электроснабжению, пробное испытание устройств и прочее. Заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». Источник финансирования — средства областного бюджета.
В конце мая НГС сообщал о том, что в Новосибирской области установят 38 муляжей комплексов фотовидеофиксации. На работы потратят 8,4 миллиона рублей.