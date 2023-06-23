freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 6/10
usd 83.61
eur 91.94
Тема дняКогда будет первый матч на новом ЛДС
Все новости
Все новости

Новые камеры фиксации нарушений ПДД установят на улице Гоголя — показываем карту

За работы готовы заплатить более 11 миллионов рублей

899

Оборудование установят на пересечении улиц Гоголя и Каменской.

Поделиться

В Новосибирске ищут подрядчика, который проведет поставку и установку комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Начальная цена работ по контракту составляет 11,6 миллиона рублей.

Информация об аукционе для поиска поставщика размещена на сайте госзакупок. В документах указано, что оборудование установят на пересечении улиц Гоголя и Каменской.

В комплект устройств входят видеодатчики, обзорные камеры, контроллер определения текущей фазы светофора и другое. Комплекс будет отслеживать нарушения ПДД водителями, которые едут по дороге со стороны улиц Мичурина, Семьи Шамшиных, Крылова и Лермонтова. Речь идет, в частности, о проезде автомобиля на запрещающий сигнал светофора и непристегнутых ремнях безопасности.

Поставка комплекса включает в себя доставку товара до места установки, подключение оборудования к электроснабжению, пробное испытание устройств и прочее. Заказчиком работ выступает ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». Источник финансирования — средства областного бюджета.

В конце мая НГС сообщал о том, что в Новосибирской области установят 38 муляжей комплексов фотовидеофиксации. На работы потратят 8,4 миллиона рублей.

По теме

ПДДЗакупкиДорожное движениеКамеры видеофиксации нарушений ПДД
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter