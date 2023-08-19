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После 22:00 не уехать: в Новосибирске сократили график работы трамваев на время ремонта

В эти выходные на Сибиряков-Гвардейцев будут менять рельсы

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Это не в первый раз за лето, когда трамваям левобережья ограничивают время работы

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В Новосибирске на выходные, 19 и 20 августа, сократили график работы трамваев. Сегодня, в субботу, трамваи уйду на час раньше, в 22:00. А в воскресенье начнут работать на два с половиной часа позже и выйдут на линию в 8 утра.

Как рассказали в официальном канале мэрии Новосибирска, временные изменения связаны с выполнением работ по демонтажу реверсивного движения и укладке рельсов. Ведется ремонт двухпутного участка трамвайного пути по улице Сибиряков-Гвардейцев.

МКУ «ЦУГАЭТ» поручено организовать диспетчерское руководство, контроль работы маршрутов и учет рейсов.

В Новосибирске планируется провести капитальный ремонт дороги на улице 25 лет Октября. В городе ищут подрядчика для разработки проекта работ и выполнения инженерных изысканий.

ТрамваиМэрияНовосибирск
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