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В Новосибирске хотят отремонтировать дорогу рядом с Авиастроителей — где пройдут работы

Сроки выполнения капитального ремонта еще не известны

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Протяженность участка дороги составляет 0,23 километра

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В Новосибирске планируется провести капитальный ремонт дороги на улице 25 лет Октября. В городе ищут подрядчика для разработки проекта работ и выполнения инженерных изысканий.

Соответствующие данные появились на сайте госзакупок. Заказчиком проектной документации выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».

В документах указано, что протяженность участка дороги составляет 0,23 километра, но точные данные планируется уточнить при проектировании. На участке улицы имеются три полосы движения, ее покрытие выполнено из асфальтобетона. В контракте отмечается, что речь идет об участке пересечения дороги с улицей Авиастроителей.

— Подрядчик в проектной документации должен разработать перечень материалов, изделий и конструкций, необходимых для капитального ремонта объекта, с указанием соответствующих ГОСТ и других нормативных документов, — указано в документах.

Выполнить работы по контракту победителю аукциона необходимо до 15 марта 2024 года. Подать заявку на участие в закупке можно до 4 сентября, определить подрядчика планируется 7 сентября этого года. Начальная цена контракта на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации составляет 1,4 миллиона рублей.

В начале августа стало известно, что в Новосибирске отремонтируют дорогу в Фабричном переулке. На выполнение работ выделили 9,9 миллиона рублей.

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