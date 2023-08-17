В Новосибирске хотят отремонтировать дорогу рядом с Авиастроителей — где пройдут работы

В Новосибирске планируется провести капитальный ремонт дороги на улице 25 лет Октября. В городе ищут подрядчика для разработки проекта работ и выполнения инженерных изысканий.
Соответствующие данные появились на сайте госзакупок. Заказчиком проектной документации выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства».
В документах указано, что протяженность участка дороги составляет 0,23 километра, но точные данные планируется уточнить при проектировании. На участке улицы имеются три полосы движения, ее покрытие выполнено из асфальтобетона. В контракте отмечается, что речь идет об участке пересечения дороги с улицей Авиастроителей.
— Подрядчик в проектной документации должен разработать перечень материалов, изделий и конструкций, необходимых для капитального ремонта объекта, с указанием соответствующих ГОСТ и других нормативных документов, — указано в документах.
Выполнить работы по контракту победителю аукциона необходимо до 15 марта 2024 года. Подать заявку на участие в закупке можно до 4 сентября, определить подрядчика планируется 7 сентября этого года. Начальная цена контракта на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации составляет 1,4 миллиона рублей.
В начале августа стало известно, что в Новосибирске отремонтируют дорогу в Фабричном переулке. На выполнение работ выделили 9,9 миллиона рублей.