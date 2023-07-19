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Трамваям левобережья Новосибирска ограничат время работы

Это связано с ремонтными работами

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Время работы трамвайных маршрутов ограничат до 23 часов

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В Новосибирске изменят расписание трамваев на левом берегу города. Городские власти ограничат время работы пассажирского транспорта.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. В сообщении указано, что время работы трамвайных маршрутов ограничат до 23 часов.

Изменения введут с 19 по 22 июля, они коснутся маршрутов № 2, 3, 8, 10, 15, 16, 18. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей по улице Сибиряков-Гвардейцев и переключением реверсивного движения трамваев по этой улице.

На сайте ЦУГАЭТ указано, что трамваи выходят на последние рейсы по этим маршрутам примерно в 22:00–23:00. В частности, последний трамвай № 3 выезжает с конечной остановки «Метро "Площадь Маркса"» в 23:32, трамвай № 16 забирает пассажиров с остановки «Юго-Западный жилмассив» в 22:44.

Весной стало известно, что в 2023 году в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев планируется запустить скоростной трамвай. Для него начали прокладывать новые рельсы.

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ТрамвайМэрия НовосибирскаПассажирский транспорт
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