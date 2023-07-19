Трамваям левобережья Новосибирска ограничат время работы

В Новосибирске изменят расписание трамваев на левом берегу города. Городские власти ограничат время работы пассажирского транспорта.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. В сообщении указано, что время работы трамвайных маршрутов ограничат до 23 часов.
Изменения введут с 19 по 22 июля, они коснутся маршрутов
На сайте ЦУГАЭТ указано, что трамваи выходят на последние рейсы по этим маршрутам примерно в 22:00–23:00. В частности, последний трамвай
Весной стало известно, что в 2023 году в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев планируется запустить скоростной трамвай. Для него начали прокладывать новые рельсы.