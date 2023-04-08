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Скоростные трамваи запустят на улице Сибиряков-Гвардейцев в этом году

Для них уже начали прокладывать новые рельсы

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Также в Новосибирске обновят парк трамваев

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В Новосибирске в 2023 году на улице Сибиряков-Гвардейцев планируется запустить скоростной трамвай. Для него уже начали прокладывать новые рельсы. Обособленная и приподнятая линия позволит вагонам двигаться по маршруту без задержек.

Как рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин «Новосибирским Новостям», также планируют обновить парк трамваев. Из Белоруссии в Новосибирск доставят 10 кузовов.

— В Минске уже приступили к производству кузовов. К концу лета мы начнем получать кузова, и наше предприятие в Новосибирске приступит уже к окончательной сборке трамвайных вагонов. Поставка всех вагонов должна быть завершена до конца декабря, — пояснил Никулин.

Кроме того, обособленную приподнятую линию сделают и на улице Мира, и над рекой Тулой.

Ранее мэрия Новосибирска решила модернизировать 30 вагонов с пробегом. Их ремонт пройдет в течение трех лет.

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