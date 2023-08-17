«Чуть не умерли». Россияне рвутся в Абхазию, несмотря на дороговизну и ротавирус. Рассказываем о рекордном коллапсе на границе

Турист из Краснодара Константин Котов часто ездит в Абхазию и знает, что границу лучше проезжать ближе к ночи, уже не так жарко и народу меньше.

— Мы 12 августа заезжали в Абхазию около 23:00, есть, конечно, машины, но не так, как днем, в общей сложности все процедуры прошли за 1 час 15 минут. Я считаю, что это нормально в августе. Да, неудобно, что негде посидеть и что контроль люди проходят на улице. Но если недолго, то пережить можно.