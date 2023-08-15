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Тема дняКиллер расстрелял мужчину в центре Новосибирска
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В Новосибирске водитель ВАЗа жестко впечатал велосипедиста в забор — ДТП попало на видео

Водитель «семерки», предположительно, был пьян

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Велосипедиста госпитализировали

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15 августа на улице 1-й Кустарной в Ленинском районе Новосибирска в результате ДТП серьезно пострадал велосипедист. Его на полной скорости впечатал в забор частного дома водитель автомобиля ВАЗ-2107, видео инцидента опубликовал автомобильный паблик «АСТ-54».

— Пострадавший госпитализирован с различными травмами. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили алкогольное опьянение и отсутствие прав у мужчины за рулем отечественного автомобиля, — сообщает «АСТ-54».

НГС не удалось получить оперативный комментарий в отделе пропаганды городского ГИБДД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Велосипедист безуспешно пытался уйти от столкновения

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

В центре Новосибирска вечером 15 августа заметили «шестерку», к крыше которой прикрепили металлолом и чугунную ванну. Водитель ВАЗ-2106 у всех на глазах пересек сплошную разметку и поехал по встречке.

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