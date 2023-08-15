В Новосибирске водитель ВАЗа жестко впечатал велосипедиста в забор — ДТП попало на видео

15 августа на улице
— Пострадавший госпитализирован с различными травмами. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили алкогольное опьянение и отсутствие прав у мужчины за рулем отечественного автомобиля, — сообщает «АСТ-54».
НГС не удалось получить оперативный комментарий в отделе пропаганды городского ГИБДД.
В центре Новосибирска вечером 15 августа заметили «шестерку», к крыше которой прикрепили металлолом и чугунную ванну. Водитель ВАЗ-2106 у всех на глазах пересек сплошную разметку и поехал по встречке.