Водитель нагрузил на крышу «шестерки» металлолом и ванну, а затем выехал на встречку в Новосибирске

В центре Новосибирска вечером 15 августа заметили «шестерку», к крыше которой прикрепили металлолом и чугунную ванну. По словам читателя НГС, водитель ВАЗ-2106 у всех на глазах пересек сплошную разметку и поехал по встречке.
— Это было около 18:00 сегодня, на пересечении Красного проспекта и Каинской. Я ехал за этим автомобилем, между нами был еще один. Конструкция выглядела довольно хлипко, было немного страшно, что ванна может свалиться и задеть авто. Сначала «шестерка» ехала в колонне, а потом пересекла сплошную и поехала по встречной полосе, — сообщил НГС читатель Максим, приславший фотографии.
Очевидец предположил, что водитель спешил в пункт приема металлолома, поэтому и нарушил правила ПДД.
Согласно данным сервиса «Номерограмм», «Лада-2106» 1987 года выпуска 31 июля 2023 года была выставлена на продажу за
Ранее другой странный автомобиль в Новосибирске был замечен на Бердском шоссе: фура двигалась по прямой с существенным наклоном вправо.