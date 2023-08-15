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Водитель нагрузил на крышу «шестерки» металлолом и ванну, а затем выехал на встречку в Новосибирске

Очевидец предположил, что машина спешила в пункт приема металла

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Водителя ВАЗа читатель НГС не разглядел: не рискнул сближаться с «шестеркой»

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В центре Новосибирска вечером 15 августа заметили «шестерку», к крыше которой прикрепили металлолом и чугунную ванну. По словам читателя НГС, водитель ВАЗ-2106 у всех на глазах пересек сплошную разметку и поехал по встречке.

— Это было около 18:00 сегодня, на пересечении Красного проспекта и Каинской. Я ехал за этим автомобилем, между нами был еще один. Конструкция выглядела довольно хлипко, было немного страшно, что ванна может свалиться и задеть авто. Сначала «шестерка» ехала в колонне, а потом пересекла сплошную и поехала по встречной полосе, — сообщил НГС читатель Максим, приславший фотографии.

Очевидец предположил, что водитель спешил в пункт приема металлолома, поэтому и нарушил правила ПДД.

Согласно данным сервиса «Номерограмм», «Лада-2106» 1987 года выпуска 31 июля 2023 года была выставлена на продажу за 65 000 рублей на одном из автомобильных сайтов. На момент публикации этого материала автомобиль уже снят с продажи.

Ранее другой странный автомобиль в Новосибирске был замечен на Бердском шоссе: фура двигалась по прямой с существенным наклоном вправо.

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