Водитель нагрузил на крышу «шестерки» металлолом и ванну, а затем выехал на встречку в Новосибирске

— Это было около 18:00 сегодня, на пересечении Красного проспекта и Каинской. Я ехал за этим автомобилем, между нами был еще один. Конструкция выглядела довольно хлипко, было немного страшно, что ванна может свалиться и задеть авто. Сначала «шестерка» ехала в колонне, а потом пересекла сплошную и поехала по встречной полосе, — сообщил НГС читатель Максим, приславший фотографии.

