Странный автомобиль проехал по Бердскому шоссе — что заметили очевидцы

Странный автомобиль заметили новосибирцы на Бердском шоссе 9 апреля. В телеграм-канале «АСТ-54 Black» опубликовано видео, на котором фура едет с заметным наклоном вправо.
— Летит по Бердскому без колеса, — сообщил автор поста.
Из видео сложно сделать однозначный вывод об отсутствии колеса у автомобиля. В пользу заявления очевидца говорит наклон корпуса грузовой части фуры.
Несколькими днями ранее погоня по центру Новосибирска закончилась благодаря фуре. Смотрите эпичное видео из автомобиля ГИБДД.