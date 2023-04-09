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Странный автомобиль проехал по Бердскому шоссе — что заметили очевидцы

Фура проехала по трассе между Бердском и Новосибирском со странным наклоном

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Автор видео предположил, что у автомобиля отвалилось одно из правых колес

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Странный автомобиль заметили новосибирцы на Бердском шоссе 9 апреля. В телеграм-канале «АСТ-54 Black» опубликовано видео, на котором фура едет с заметным наклоном вправо.

— Летит по Бердскому без колеса, — сообщил автор поста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Движение фуры попало в камеру видеорегистратора

Видео: АСТ-54 Black / Telegram

Из видео сложно сделать однозначный вывод об отсутствии колеса у автомобиля. В пользу заявления очевидца говорит наклон корпуса грузовой части фуры.

Несколькими днями ранее погоня по центру Новосибирска закончилась благодаря фуре. Смотрите эпичное видео из автомобиля ГИБДД.

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