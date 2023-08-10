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На Учительской сделают новые парковки — что там происходит сейчас

По словам читательницы, на этой улице сложная ситуация с парковками и пробками

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Жительница рассказала, что перекрыт доступ к парковочным местам вдоль магазинов и аптек

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Жительница дома на улице Учительской сообщила редакции НГС, что из-за незакатанных рельсов на дороге регулярно собирается пробка. В мэрии Новосибирска объяснили, как собираются решать эту проблему.

— На Учительской четыре года назад меняли рельсы и до сих пор не закатали их, возникла большая проблема пробок, скорая и пожарки в них стоят. Сейчас проводят ремонт дорожного покрытия и ставят везде высокие поребрики, въезда в дома по нечетной стороне вообще нет, — написала в редакцию Ксения Фоменкова.

Также сибирячка рассказала, что у дома на Учительской, 17 раньше был въезд, но сейчас его закрыли шлагбаумом, поэтому местным жителям стало сложнее въезжать во двор. Кроме этого, по словам Кристины, у пешеходной зоны не осталось парковок.

В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что трамвайные пути подняли, чтобы отделить их от автомобильных транспортных потоков. Места перекрестков и переезда через трамвайные пути заасфальтируют наравне с головками рельсов. Также на Учительской организуют парковочные места в районе дома № 19 со стороны проезжей части.

— Проектом МКУ «Управление дорожного строительства» предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия на примыканиях к основному ходу автомобильной дороги на улице Учительской. На проездах к жилым домам предусмотрена установка новых дорожных знаков 5.12 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», — сообщает мэрия.

По словам властей, сейчас ремонтируют автомобильные дороги на улице Учительской на участке от улицы Авиастроителей до Богдана Хмельницкого. Речь идет о ремонте дорожного покрытия, установке светофоров, дорожных знаков и нанесении дорожной разметки.

В Новосибирске должны отремонтировать дороги в Советском, Первомайском и Дзержинском районах. Мы показывали участки на карте.

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