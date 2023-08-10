На Учительской сделают новые парковки — что там происходит сейчас

Жительница дома на улице Учительской сообщила редакции НГС, что из-за незакатанных рельсов на дороге регулярно собирается пробка. В мэрии Новосибирска объяснили, как собираются решать эту проблему.
— На Учительской четыре года назад меняли рельсы и до сих пор не закатали их, возникла большая проблема пробок, скорая и пожарки в них стоят. Сейчас проводят ремонт дорожного покрытия и ставят везде высокие поребрики, въезда в дома по нечетной стороне вообще нет, — написала в редакцию Ксения Фоменкова.
Также сибирячка рассказала, что у дома на
В пресс-центре мэрии Новосибирска рассказали, что трамвайные пути подняли, чтобы отделить их от автомобильных транспортных потоков. Места перекрестков и переезда через трамвайные пути заасфальтируют наравне с головками рельсов. Также на Учительской организуют парковочные места в районе дома
— Проектом МКУ «Управление дорожного строительства» предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия на примыканиях к основному ходу автомобильной дороги на улице Учительской. На проездах к жилым домам предусмотрена установка новых дорожных знаков
По словам властей, сейчас ремонтируют автомобильные дороги на улице Учительской на участке от улицы Авиастроителей до Богдана Хмельницкого. Речь идет о ремонте дорожного покрытия, установке светофоров, дорожных знаков и нанесении дорожной разметки.
В Новосибирске должны отремонтировать дороги в Советском, Первомайском и Дзержинском районах. Мы показывали участки на карте.