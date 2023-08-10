На Учительской сделают новые парковки — что там происходит сейчас

— На Учительской четыре года назад меняли рельсы и до сих пор не закатали их, возникла большая проблема пробок, скорая и пожарки в них стоят. Сейчас проводят ремонт дорожного покрытия и ставят везде высокие поребрики, въезда в дома по нечетной стороне вообще нет, — написала в редакцию Ксения Фоменкова.