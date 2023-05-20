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Полмиллиарда потратят на ремонт дорог в Новосибирске — показываем участки на карте

Работы пройдут в Советском, Первомайском и Дзержинском районах

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Большую часть ремонта сделают в этом году

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В Новосибирске «Управление дорожного строительства» ищет подрядчиков, которые отремонтируют проезжую часть на улицах Героев Революции, Учительской и проспекте Строителей. Максимальная стоимость трех контрактов составляет 562,4 миллиона рублей.

Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок. Улицу Героев Революции отремонтируют на участке от Первомайской до роддома № 7. За работы готовы заплатить 268,8 миллиона рублей.

Проспект Строителей отремонтируют на участке от Бердского шоссе до проспекта Лаврентьева. Работы оценили в 127,6 миллиона рублей. Учительскую — от улицы Авиастроителей до Богдана Хмельницкого. Максимальная стоимость ремонта — 165,9 миллиона рублей.

На дорогах проведут фрезерование, нанесут новый слой покрытия, поднимут смотровые колодцы и ливневки, а также выполнят другие виды ремонта.

— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранение дефектов и сцепных характеристик для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — указано в документах.

Ремонт на улице Героев Революции сделают в пять этапов, последний должны завершить 30 сентября 2024 года. Работы на проспекте Строителей и Учительской закончат до 30 сентября 2023 года.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика, который отремонтирует участок дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар в Кочковском районе. На работы выделили более 300 миллионов рублей.

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