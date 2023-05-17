Более 300 миллионов рублей заплатят за ремонт 10-километрового участка дороги в Новосибирской области

В Новосибирской области ищут подрядчика, который отремонтирует участок дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар в Кочковском районе. За работы готовы заплатить более 310 миллионов рублей.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Средства на ремонт дороги выделят из областного бюджета.
Согласно документам, подрядчик отремонтирует участок дороги км 185+000 — км 195+000, протяженность которого составит 10 километров. На автодороге обустроили две полосы движения, ширина проезжей части достигает 6 километров, расчетная скорой движения по автодороге — 100 километров в час.
Работы проведут в три этапа, дата окончания исполнения последнего этапа— 11 октября этого года. В расчет максимальной цены контракта вошли подготовка территории строительства и основные объекты строительства, в том числе земляное полотно, дорожная одежда, обустройство и другое.
— Рекомендуется предусмотреть восстановление дорожной одежды, полную замену слоев дорожной одежды на участках ремонта автомобильной дороги вследствие пучинообразования, ликвидацию колей глубиной до 50 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия, — указано в документах.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 июня, определить подрядчика планируется 20 июня.
Несколько дней назад власти Новосибирской области объявили конкурс на ремонт путепровода через ж/д Обь — Проектная на дороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе. Начальная цена контракта —