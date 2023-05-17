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Тема дняОтремонтируют трассу до Кузбасса
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Новосибирские власти ищут подрядчика для ремонта путепровода на трассе в Кузбасс за 100 миллионов

По документам строительство должны были начать в апреле

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ТУАД выявил дефекты еще в 2020 году

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Власти Новосибирской области объявили конкурс на ремонт путепровода через ж/д «Обь-Проектная» на дороге Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в Тогучинском районе. Начальная цена контракта — 104 945 810 рублей.

По контракту, который выложен на сайте госзакупок, начало строительства дороги обозначено как апрель 2023 года, а окончание — декабрь 2024-го. Строительство состоит из пяти этапов. Подрядчик должен будет восстановить опоры, реконструировать пролетное строение и мостовое полотно, переустроить контактную сеть и линии электроснабжения.

Как рассказали на сайте ТУАД, специалисты из управления осмотрели путепровод и нашли множество дефектов, в том числе в конструктивных элементах.

— Учитывая интенсивность движения транспорта по данному путепроводу, который находится в составе региональной дороги, соединяющей Кемеровскую и Новосибирскую области, а также интенсивность движения подвижного состава на участке Кузбасского направления, возникла необходимость принятия мер по недопущению предаварийного или аварийного состояния данного искусственного сооружения из-за развития выявленных дефектов, — сообщили в ТУАД.

Контракт о создании проектно-сметной документации был заключен еще в 2020 году. Окончание подачи заявок на конкурс по строительству — 25 мая.

На трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий также идут работы по строительству Восточного обхода. До осени планируют выполнить работы на участке в 10,7 километра, чтобы открыть движение на новой развязке.

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