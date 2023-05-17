Новосибирские власти ищут подрядчика для ремонта путепровода на трассе в Кузбасс за 100 миллионов

По контракту, который выложен на сайте госзакупок, начало строительства дороги обозначено как апрель 2023 года, а окончание — декабрь 2024-го . Строительство состоит из пяти этапов. Подрядчик должен будет восстановить опоры, реконструировать пролетное строение и мостовое полотно, переустроить контактную сеть и линии электроснабжения.