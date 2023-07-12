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СрочноУлицу Большую сковала трехкилометровая пробка
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Трехкилометровая пробка сковала улицу Большую — смотрим карту

Движение затруднено в вечернее время

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Движение затруднено по улице Большой вблизи проезда Энергетиков

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Поздним вечером 12 июля жители Новосибирска встали в пробку на левом берегу города. По информации сервиса 2ГИС, движение затруднено по улице Большой вблизи проезда Энергетиков.

На сайте сервиса указано, что затор наблюдается на участке улицы вблизи остановки наземного транспорта «Большая». Пользователи сервиса уточняют, что там проводят дорожные работы.

Информация о заторе появилась на сайте «Яндекс.Карты».

Информация о заторе появилась на сайте «Яндекс.Карты».

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Информация о заторе на участке дороги также появилась на сайте «Яндекс.Карты». По данным сервиса, пробка с незначительными просветами растянулась на три километра.

12 июля в Новосибирске на площади Калинина рухнули троллейбусные провода. После происшествия на дороге образовались пробки.

ПробкаЗаторУлица БольшаяДорожные работы
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