Новосибирцы встали в пробку на площади Калинина — что произошло

Вечером 12 июля в Новосибирске образовалась пробка на площади Калинина. По информации сервиса 2ГИС, движение затруднено в направлении станции метро «Заельцовская» на Красном проспекте от пересечения с улицей Достоевского.
По данным пользователя сервиса, на площади Калинина рухнули троллейбусные провода. Из-за происшествия на участке дороги образовалась пробка.
— Троллейбусные провода на дороге. Аварийки перегородили большую часть проезда в обе стороны, — написал пользователь 2ГИС Сергей Бутовченко.
На сайте 2ГИС указано, что заторы зафиксированы в двух направлениях движения на Красном проспекте. Информация о происшествии также появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— На площадь Калинина упали провода. Троллейбусы не ходят, — указано в сообщении.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
Несколько дней назад в Мошковском районе Новосибирской области рейсовый автобус врезался в фуру. После ДТП на трассе образовалась пробка.