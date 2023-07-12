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СрочноНовосибирцы встали в пробку на площади Калинина
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Новосибирцы встали в пробку на площади Калинина — что произошло

Движение затруднено в двух направлениях

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Вечером 12 июля в Новосибирске образовалась пробка на площади Калинина. По информации сервиса 2ГИС, движение затруднено в направлении станции метро «Заельцовская» на Красном проспекте от пересечения с улицей Достоевского.

По данным пользователя сервиса, на площади Калинина рухнули троллейбусные провода. Из-за происшествия на участке дороги образовалась пробка.

— Троллейбусные провода на дороге. Аварийки перегородили большую часть проезда в обе стороны, — написал пользователь 2ГИС Сергей Бутовченко.

Заторы зафиксированы в двух направлениях движения на Красном проспекте

Заторы зафиксированы в двух направлениях движения на Красном проспекте

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На сайте 2ГИС указано, что заторы зафиксированы в двух направлениях движения на Красном проспекте. Информация о происшествии также появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— На площадь Калинина упали провода. Троллейбусы не ходят, — указано в сообщении.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

Несколько дней назад в Мошковском районе Новосибирской области рейсовый автобус врезался в фуру. После ДТП на трассе образовалась пробка.

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