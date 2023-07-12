Посмотри в глаза: новосибирец выяснил секрет езды без ДТП — он подглядел его на Бали

Давно хотел поделиться одной классной штукой. Большинство были в странах Юго-Восточной Азии и наверняка наблюдали хаотичное движение на дорогах. И отсутствие аварий. Даже самых мелких.

За почти 20 лет на Бали я видел всего несколько — и все они с участием туристов. Я спросил как-то, давно уже, у местного таксиста, в чем секрет. Он ответил: «Все просто: мы все братья, мы просто уважаем друг друга и на всех перекрёстках смотрим друг другу в глаза».

Я тогда не поверил, но приехав домой, попробовал. И это работает! Никто тут не обвиняет правительство, ГАИ, дорожников, других участников и не делает морду тяпкой, неизменно попадая при этом в ДТП.