Посмотри в глаза: новосибирец выяснил секрет езды без ДТП — он подглядел его на Бали

В списке вечных тем для разговора, кажется, погоду уже потеснили пробки, ДТП и проблемы на дорогах. Ситуацией недовольны автомобилисты, пешеходы, власти, но кардинально ничего не меняется. Новосибирский девелопер Алексей Кузнецов провёл отпуск на Бали и заметил, что там практически не происходит аварий, а в тех немногих, что всё же случаются, участвуют туристы. Он узнал секрет азиатского вождения — поделился им в авторской колонке для НГС. Далее от первого лица.
Давно хотел поделиться одной классной штукой. Большинство были в странах Юго-Восточной Азии и наверняка наблюдали хаотичное движение на дорогах. И отсутствие аварий. Даже самых мелких.
За почти 20 лет на Бали я видел всего несколько — и все они с участием туристов. Я спросил как-то, давно уже, у местного таксиста, в чем секрет. Он ответил: «Все просто: мы все братья, мы просто уважаем друг друга и на всех перекрёстках смотрим друг другу в глаза».
Я тогда не поверил, но приехав домой, попробовал. И это работает! Никто тут не обвиняет правительство, ГАИ, дорожников, других участников и не делает морду тяпкой, неизменно попадая при этом в ДТП.
Мы тоже, начав ездить в Европу лет 15 назад, начали пропускать с второстепенной. Я помню до и после. Ощущения самые положительные, потому это выгодно всем. То же самое надо сделать и с проездом перекрестков.
Нет, можно, конечно, ждать, чтобы дороги были, как в Европе, — «это снизит аварийность». Снизит. Только такой комфорт стоит неподъемных денег для нашего населения. В Голландии это удовольствие стоит 350 евро в квартал (!) с машинки класса «Форд Фокус». Причём Голландия меньше Новосибирской области, а народу — всего 16 миллионов. Сравните с Российской Федерацией, 150 миллионами людей и налогом 20 евро в год. Так что объективно нам надо брать на вооружение азиатский опыт. Другого выхода нет.
Проблема, конечно, не только в том, чтобы посмотреть в глаза другому участнику движения. Вопрос в ответственности, которую готов взять на себя гражданин. Если человек способен сказать: «Это моя жизнь, я люблю её такой и я готов сделать её лучше» — эффект будет. Если люди пытаются спихнуть ответственность на соседа, власти, полицию, суд и так далее — ничего не получится.
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