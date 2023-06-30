«На месте — сотрудники МЧС»: автомобиль перевернулся на крышу в Бердске

Вечером 30 июня в Бердске Новосибирской области столкнулись два автомобиля. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», в результате аварии одна из машин перевернулась на крышу. Инцидент попал на видео.
В сообщении указано, что инцидент произошел на улице Черемушной, на участке дороги перевернулся автомобиль «ВАЗ-2105».
— На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало, — указано в сообщении.
По данным телеграм-канала, в ДТП участвовали автомобили Toyota Camry и «ВАЗ-2105». НГС обратился в ГИБДД и ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию о происшествии.
30 июня в Новосибирской области произошло ДТП на трассе Р-255. В результате аварии несколько автомобилей съехали в кювет.