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«На месте — сотрудники МЧС»: автомобиль перевернулся на крышу в Бердске

В соцсетях появилось видео с места ДТП

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В Бердске произошло ДТП с участием двух автомобилей

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Вечером 30 июня в Бердске Новосибирской области столкнулись два автомобиля. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», в результате аварии одна из машин перевернулась на крышу. Инцидент попал на видео.

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Инцидент произошел на улице Черемушной

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В сообщении указано, что инцидент произошел на улице Черемушной, на участке дороги перевернулся автомобиль «ВАЗ-2105».

— На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало, — указано в сообщении.

По данным телеграм-канала, в ДТП участвовали автомобили Toyota Camry и «ВАЗ-2105». НГС обратился в ГИБДД и ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию о происшествии.

30 июня в Новосибирской области произошло ДТП на трассе Р-255. В результате аварии несколько автомобилей съехали в кювет.

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