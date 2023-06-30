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«Ждут скорую»: автомобили съехали с новосибирской трассы — видео ДТП

На участке дороги образовалась пробка

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Авария произошла на трассе «Р-255»

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Вечером 30 июня на трассе в Новосибирской области произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», в результате дорожно-транспортного происшествия несколько автомобилей съехали в кювет.

В сообщении указано, что авария произошла на трассе «Р-255». Инцидент попал на видео.

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На месте ДТП находятся сотрудники полиции

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах видно, что на участке ДТП находятся сотрудники полиции. С проезжей части съехал как минимум один автомобиль.

Данные об аварии также появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Трасса «Р-255» к Болотному, — указано в сообщении. — Ужасная авария, ждут скорую.

После ДТП на участке трассы образовалась пробка.

После ДТП на участке трассы образовалась пробка.

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Информацию о дорожно-транспортном происшествии также разместили на сайте «Яндекс.Карты». По данным сервиса, на участке трассы вблизи Болотного образовалась пробка.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие.

В конце июня в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota перевернулся, его водитель погиб.

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