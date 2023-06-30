«Ждут скорую»: автомобили съехали с новосибирской трассы — видео ДТП

Вечером 30 июня на трассе в Новосибирской области произошло ДТП. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», в результате дорожно-транспортного происшествия несколько автомобилей съехали в кювет.
В сообщении указано, что авария произошла на трассе «Р-255». Инцидент попал на видео.
На кадрах видно, что на участке ДТП находятся сотрудники полиции. С проезжей части съехал как минимум один автомобиль.
Данные об аварии также появились в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Трасса «Р-255» к Болотному, — указано в сообщении. — Ужасная авария, ждут скорую.
Информацию о дорожно-транспортном происшествии также разместили на сайте «Яндекс.Карты». По данным сервиса, на участке трассы вблизи Болотного образовалась пробка.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие.
В конце июня в Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota перевернулся, его водитель погиб.