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Мэрия объявила о «Минуте молчания» в Новосибирске: что происходило на главной улице города — смотрим видео

Акцию приурочили ко Дню памяти и скорби

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Машины и автобусы следовали по Красному проспекту

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В Новосибирске прошла акция «Минута молчания», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Ранее в мэрии сообщали, что в городе приостановят работу транспорта, теле- и радиовещание. Останавливать метро при этом не планировалось.

Минута молчания прошла в 12:15 по московскому времени, или в 16:15 — по новосибирскому. В эти минуты в 1941 году жителям СССР официально сообщили о начале Великой Отечественной войны.

Корреспондент НГС отправилась на Красный проспект и сняла на видео то, что происходило на дороге во время акции.

Видео начали снимать заранее — в 16 часов, 14 минут и 45 секунд. Машины и общественный транспорт продолжали движение согласно указателям светофора. Спустя 15 секунд ничего не изменилось. Через какое-то время один автобус под номером 97 остановился чуть дальше от остановки у мэрии, стоял там около 3 минут на «аварийке» и запускал пассажиров.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автобус стоял у остановки

Видео: Настасья Медведева

Такая же акция проводилась в Новосибирске в прошлом году. Также в этот день исполняется седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича, в прошлом году выступление проходило под дождем.

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ГородНовосибирскАкцияАвтобусМашинаМинута молчания
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