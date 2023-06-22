Мэрия объявила о «Минуте молчания» в Новосибирске: что происходило на главной улице города — смотрим видео

В Новосибирске прошла акция «Минута молчания», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Ранее в мэрии сообщали, что в городе приостановят работу транспорта, теле- и радиовещание. Останавливать метро при этом не планировалось.
Минута молчания прошла в 12:15 по московскому времени, или в 16:15 — по новосибирскому. В эти минуты в 1941 году жителям СССР официально сообщили о начале Великой Отечественной войны.
Корреспондент НГС отправилась на Красный проспект и сняла на видео то, что происходило на дороге во время акции.
Видео начали снимать заранее — в 16 часов, 14 минут и 45 секунд. Машины и общественный транспорт продолжали движение согласно указателям светофора. Спустя 15 секунд ничего не изменилось. Через какое-то время один автобус под номером 97 остановился чуть дальше от остановки у мэрии, стоял там около 3 минут на «аварийке» и запускал пассажиров.
Такая же акция проводилась в Новосибирске в прошлом году. Также в этот день исполняется седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича, в прошлом году выступление проходило под дождем.