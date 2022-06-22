Седьмую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича исполнили в дождь в Новосибирске в День памяти и скорби
Легендарное произведение было написано Дмитрием Шостаковичем в годы Великой Отечественной войны.
В Новосибирске 22 июня исполнили Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича. Симфонический оркестр филармонии сыграл ее у стен Новосибирского театра оперы и балета.
Бесплатный концерт под открытым небом начался в 20:00. Произведение Шостаковича сыграл Новосибирский академический симфонический оркестр, дирижировал заслуженный деятель искусств России Алексей Людмилин.
— Дмитрий Шостакович писал симфонию № 7 с июля по декабрь 1941 года. Она названа «Ленинградской» и посвящена героическому подвигу родного города композитора. Премьера произведения состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, где в то время находилась в эвакуации труппа Большого театра, — напомнили НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.
На концерте присутствовали первые лица города и региона, а также многочисленная аудитория жителей Новосибирска.
— Дождь помешал, но промокшие зрители кричали: «Браво!» Это было очень волнительно. Люди сидели под дождем, а оркестр играл так же на грани. Звенел гром и была какая-то удивительна атмосфера, — поделилась впечатлениями с НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Сегодня, в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, прошло еще несколько акций и мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби.