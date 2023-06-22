freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 84.25
eur 92.00
Тема дняСколько стоит обучение в сибирских вузах
Все новости
Все новости

Общественный транспорт остановится в Новосибирске — рассказываем, во сколько

Кроме того, прервется радио- и телевещание

759

К акции могут присоединиться все желающие

Поделиться

В четверг, 22 июня, в Новосибирске пройдет акция «Минута молчания», приуроченная ко Дню памяти и скорби. В городе приостановят работу транспорта, теле- и радиовещание.

— В рамках акции на короткое время будет приостановлена повседневная деятельность. В это время на минуту прервется теле- и радиовещание. Прервется работа общественного транспорта Новосибирска, к акции присоединятся различные организации и компании, а также горожане, отложив на минуту текущие дела, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Минута молчания состоится в 12:15 по московскому времени и 16:15 — по новосибирскому. Именно в эти минуты в 1941 году жителям Советского Союза официально сообщили о начале Великой Отечественной войны.

В мае аналогичная акция с зажиганием свечей проходила ко Дню Победы. Новосибирцы собирались 8 мая в 22:00, чтобы почтить память погибших. Как это выглядело, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.

Мэрия НовосибирскаМетроДень памяти и скорби22 июня
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter