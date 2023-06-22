Общественный транспорт остановится в Новосибирске — рассказываем, во сколько

В четверг, 22 июня, в Новосибирске пройдет акция «Минута молчания», приуроченная ко Дню памяти и скорби. В городе приостановят работу транспорта, теле- и радиовещание.
— В рамках акции на короткое время будет приостановлена повседневная деятельность. В это время на минуту прервется теле- и радиовещание. Прервется работа общественного транспорта Новосибирска, к акции присоединятся различные организации и компании, а также горожане, отложив на минуту текущие дела, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Минута молчания состоится в 12:15 по московскому времени и 16:15 — по новосибирскому. Именно в эти минуты в 1941 году жителям Советского Союза официально сообщили о начале Великой Отечественной войны.
В мае аналогичная акция с зажиганием свечей проходила ко Дню Победы. Новосибирцы собирались