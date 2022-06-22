Остановят транспорт и выключат звук: что еще произойдет в Новосибирске в День памяти и скорби

В Новосибирске 22 июня, в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, пройдет несколько акций и мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

Днем в 13:00 на Монументе Славы на улице Станиславского горожане возложат цветы к Вечному огню. В мероприятии примут участие руководители органов власти, местного самоуправления, ветераны, представители общественных организаций и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.