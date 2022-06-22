Остановят транспорт и выключат звук: что еще произойдет в Новосибирске в День памяти и скорби
В этом году исполнится 81 год со дня начала Великой Отечественной войны
В Новосибирске 22 июня, в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, пройдет несколько акций и мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби.
Днем в 13:00 на Монументе Славы на улице Станиславского горожане возложат цветы к Вечному огню. В мероприятии примут участие руководители органов власти, местного самоуправления, ветераны, представители общественных организаций и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В 16:15 Новосибирская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Как отмечают в пресс-службе правительства Новосибирской области, акция придумана, чтобы почтить память погибших.
— В рамках акции на короткое время будет приостановлена повседневная деятельность. В это время на минуту прервется теле- и радиовещание. Минуту молчания представит голос теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игоря Кириллова. Также прервется работа общественного транспорта Новосибирска, к акции присоединятся различные организации и компании, а также граждане, отложив на минуту все текущие дела и прервав работу, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
В частности, к минуте молчания также присоединится ТРЦ «Аура».
— 22 июня в 16:15 по новосибирскому времени торгово-развлекательный центр «Аура» отключит аудиовещание в здании на одну минуту, — сообщили в пресс-службе торгового центра.
К вечеру, в 20:00 в сквере у Театра оперы и балета прозвучит Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Исполнять симфонию будет Новосибирский академический симфонический оркестр. В мероприятии примет участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Дмитрий Шостакович писал симфонию № 7 с июля по декабрь 1941 года. Она названа «Ленинградской» и посвящена героическому подвигу родного города композитора. Премьера произведения состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, где в то время находилась в эвакуации труппа Большого театра, — напомнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В 22:00 у военных мемориалов по всему городу пройдет традиционная акция «Свеча памяти».
В мае аналогичная акция с зажиганием свечей проходила ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирцы собирались 8 мая в 22:00, чтобы почтить память погибших. Как это выглядело, вы можете посмотреть в нашем фоторепортаже.