Всмятку: четыре грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Новосибирской области — авария произошла в плотном потоке

— Скорость настолько высока, что Volvo — наиболее вероятный виновник в любом случае. Но остается вопрос, была ли у него возможность избежать столкновения в случае, если впереди была опасность столкновения и водитель «Газели» тормозил резко, — комментирует видео автоюрист. — На мой взгляд, дорожная обстановка была такова, что несмотря на низкую скорость потока, при такой плотности движения и количестве полос для движения (одна полоса в одну сторону и одна — во встречном направлении), у остальных участников просто не было места для безопасного маневра.