Всмятку: четыре грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Новосибирской области — авария произошла в плотном потоке

Серьезная авария произошла в Болотнинском районе 12 июня 2023 года: четыре попутных грузовика и легковой автомобиль неожиданно столкнулись на трассе в плотном потоке движения. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой журналист НГС изучила жуткие кадры столкновения и попыталась понять, из-за чего произошло ДТП, могли ли что-то сделать участники движения и что может грозить виновнику.
Это видео смотреть физически тяжело: на большой скорости красный Volvo Primum таранит ехавшую впереди него «Газель», уходит на встречку, сталкиваясь еще с тремя автомобилями — грузовым МАЗ, кроссовером Volkswagen Tiguan и Scania Freightliner. Самый страшный удар достается небольшому грузовику.
По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, авария только чудом обошлась без погибших.
— В результате ДТП водитель автомобиля «Газель», мужчина 1981 года рождения, получил различные травмы, — прокомментировали автоинспекторы аварию по горячим следам.
Виновником аварии, вероятнее всего (употребить более определенную формулировку мешает закон: что-то утверждать в потенциально уголовной истории может только суд), стал водитель Volvo. При этом, по мнению Марии Соловьевой, только он и мог хоть что-то сделать в этой ситуации.
— Скорость настолько высока, что Volvo — наиболее вероятный виновник в любом случае. Но остается вопрос, была ли у него возможность избежать столкновения в случае, если впереди была опасность столкновения и водитель «Газели» тормозил резко, — комментирует видео автоюрист. — На мой взгляд, дорожная обстановка была такова, что несмотря на низкую скорость потока, при такой плотности движения и количестве полос для движения (одна полоса в одну сторону и одна — во встречном направлении), у остальных участников просто не было места для безопасного маневра.
Иными словами, даже если остальные участники ДТП и успели заметить неладное, избежать столкновения у них не было возможности. При этом наказание виновника ДТП зависит от того, насколько тяжелые травмы получил пострадавший.
— По итогам административного расследования сотрудниками правоохранительных органов будут сделаны выводы о том, кто из водителей и какие пункты ПДД нарушил. В рамках гражданского производства виновность устанавливает суд по итогам проведенных экспертиз, — объясняет Мария Соловьева. — В случае наличия тяжкого вреда здоровью либо смерти кого-либо из участников ДТП может быть возбуждено уголовное дело, где предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы, в зависимости от квалификации деяния.
Ранее НГС писал о массовом ДТП, которое произошло на Станционной. Там столкнулись фура, внедорожник BMW и седан.