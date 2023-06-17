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Тема дняЭксперт разобрал причины массовой аварии
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Эксперт

Всмятку: четыре грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Новосибирской области — авария произошла в плотном потоке

ДТП произошло 12 июня недалеко от Болотного, и один из участников мог изменить ситуацию

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На месте аварии работали спасатели МЧС

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Серьезная авария произошла в Болотнинском районе 12 июня 2023 года: четыре попутных грузовика и легковой автомобиль неожиданно столкнулись на трассе в плотном потоке движения. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой журналист НГС изучила жуткие кадры столкновения и попыталась понять, из-за чего произошло ДТП, могли ли что-то сделать участники движения и что может грозить виновнику.

Это видео смотреть физически тяжело: на большой скорости красный Volvo Primum таранит ехавшую впереди него «Газель», уходит на встречку, сталкиваясь еще с тремя автомобилями — грузовым МАЗ, кроссовером Volkswagen Tiguan и Scania Freightliner. Самый страшный удар достается небольшому грузовику.

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Момент аварии зафиксировал регистратор встречного автомобиля

Видео: «АСТ-54»

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, авария только чудом обошлась без погибших.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Газель», мужчина 1981 года рождения, получил различные травмы, — прокомментировали автоинспекторы аварию по горячим следам.

Виновником аварии, вероятнее всего (употребить более определенную формулировку мешает закон: что-то утверждать в потенциально уголовной истории может только суд), стал водитель Volvo. При этом, по мнению Марии Соловьевой, только он и мог хоть что-то сделать в этой ситуации.

— Скорость настолько высока, что Volvo — наиболее вероятный виновник в любом случае. Но остается вопрос, была ли у него возможность избежать столкновения в случае, если впереди была опасность столкновения и водитель «Газели» тормозил резко, — комментирует видео автоюрист. — На мой взгляд, дорожная обстановка была такова, что несмотря на низкую скорость потока, при такой плотности движения и количестве полос для движения (одна полоса в одну сторону и одна — во встречном направлении), у остальных участников просто не было места для безопасного маневра.

Иными словами, даже если остальные участники ДТП и успели заметить неладное, избежать столкновения у них не было возможности. При этом наказание виновника ДТП зависит от того, насколько тяжелые травмы получил пострадавший.

— По итогам административного расследования сотрудниками правоохранительных органов будут сделаны выводы о том, кто из водителей и какие пункты ПДД нарушил. В рамках гражданского производства виновность устанавливает суд по итогам проведенных экспертиз, — объясняет Мария Соловьева. — В случае наличия тяжкого вреда здоровью либо смерти кого-либо из участников ДТП может быть возбуждено уголовное дело, где предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы, в зависимости от квалификации деяния.

Ранее НГС писал о массовом ДТП, которое произошло на Станционной. Там столкнулись фура, внедорожник BMW и седан.

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