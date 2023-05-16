Не видят временную разметку: видео с водителями, которые нарушают правила на проезде Энергетиков

НГС обсудил с адвокатом Денисом Садовским, какой разметкой нужно руководствоваться в подобных случаях и какая ответственность грозит за нарушение правил.



— В случае наличия основной и временной разметки приоритет имеет временная (то же самое касается и дорожных знаков). Если водитель руководствуется основной и из-за этого по ошибке выезжает на полосу встречного движения (согласно временной разметке), он может быть привлечен по статье 12.15 КоАП РФ. За такое нарушение предусмотрен штраф до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев, — пояснил Садовский.

