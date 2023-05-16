Не видят временную разметку: видео с водителями, которые нарушают правила на проезде Энергетиков

На проезде Энергетиков в Новосибирске проводятся ремонтные работы, поэтому на дорожном полотне нанесена временная разметка. Судя по опубликованным в социальных сетях видео, многие водители не понимают, какая разметка главная.
НГС обсудил с адвокатом Денисом Садовским, какой разметкой нужно руководствоваться в подобных случаях и какая ответственность грозит за нарушение правил.
— В случае наличия основной и временной разметки приоритет имеет временная (то же самое касается и дорожных знаков). Если водитель руководствуется основной и из-за этого по ошибке выезжает на полосу встречного движения (согласно временной разметке), он может быть привлечен по статье 12.15 КоАП РФ. За такое нарушение предусмотрен штраф до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев, — пояснил Садовский.
По словам адвоката, обычно при нарушении правил разметки (без выезда на встречную полосу движения), провинившийся отделывается предупреждением или штрафом в 500 рублей.
— Если же из-за этого нарушения происходит ДТП, может наступить как гражданская, так и уголовная ответственность. Какая именно — будет зависеть от тяжести последствий дорожно-транспортного происшествия, — добавил Садовский.
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