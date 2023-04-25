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Тест

Самокаты, кольца, синяя разметка. Пройдите тест на знание новых ПДД

Десять вопросов позволят понять, сориентируетесь ли вы на дороге теперь

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Самокатчикам разрешили ездить по тротуарам. Или нет? Давайте проверим, что вы знаете о новых ПДД

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Весной 2023 года изменились ПДД, и большая часть нововведений связана с понятием «средства индивидуальной мобильности»: к ним относятся и пресловутые электросамокаты. Впервые в ПДД появились ограничения для них. Кроме того, изменились правила проезда круговых перекрестков и ряд других пунктов. Совместно с Auto.ru мы подготовили десять вопросов на знание новых ПДД. Этот тест полезно пройти не только автомобилистам, но и пешеходам, чтобы знать, как грамотно дискутировать с самокатчиками.

Договоримся, что во всех случаях самокаты на картинках имеют массу менее 35 кг.

Пройти полную версию большого экзамена вы можете на сайте Auto.ru.

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