Самокаты, кольца, синяя разметка. Пройдите тест на знание новых ПДД

Весной 2023 года изменились ПДД, и большая часть нововведений связана с понятием «средства индивидуальной мобильности»: к ним относятся и пресловутые электросамокаты. Впервые в ПДД появились ограничения для них. Кроме того, изменились правила проезда круговых перекрестков и ряд других пунктов. Совместно с Auto.ru мы подготовили десять вопросов на знание новых ПДД. Этот тест полезно пройти не только автомобилистам, но и пешеходам, чтобы знать, как грамотно дискутировать с самокатчиками.
Договоримся, что во всех случаях самокаты на картинках имеют массу менее 35 кг.
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