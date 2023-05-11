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Тема дняВ суд поступило дело о смертельном ДТП
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В суд поступило громкое дело о ДТП с автобусом, в котором погибла 7-летняя девочка

Инцидент произошел в ноябре прошлого года

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Судебное заседание по делу назначено на 25 мая

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В Татарский районный суд Новосибирской области поступило уголовное дело о ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибла 7-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемым стал 40-летний водитель транспортного средства.

Инцидент произошел 8 ноября прошлого года на автодороге город Татарск — село Увальское. По данным следствия, водитель рейсового автобуса ПАЗ потерял контроль за управлением автомобиля, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

— На 11-м километре автодороги Татарск — Увальское, нарушив Правила дорожного движения, управлял автобусом со скоростью движения, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, без учета метеорологических условий, — указано в сообщении.

В аварии погиб 7-летний ребенок, еще 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), в отношении подсудимого избрана мера в виде домашнего ареста. Судебное заседание по делу назначено на 25 мая.

ДТП произошло в Татарском районе. По словам водителя транспортного средства, он не справился с управлением из-за гололеда.

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