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«Услышал рев и звук столкновения»: мотоциклист врезался в автомобиль на Красном проспекте

Очевидец утверждает, что водитель мотоцикла погиб

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Инцидент произошел вблизи дома по улице Красный проспект, 87

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Вечером 30 апреля в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля «Ниссан» и мотоцикла. Как сообщил читатель НГС Андрей, инцидент произошел примерно в 18:50 вблизи дома по улице Красный проспект, 87. Как утверждает очевидец, мотоциклист погиб.

— «Ниссан» разворачивался, байк двигался прямо. Момент ДТП только слышал, — сообщил Константин. — Услышал рев мотоцикла и звук столкновения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Читатель НГС прислал видео с места происшествия

Видео: читатель НГС Андрей

Читатель НГС прислал видео с места происшествия. На кадрах можно заметить машину реанимации, сотрудников ГИБДД и толпу новосибирцев, которые собрались вблизи места ДТП. На месте находилась пожарная машина.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», вблизи места ДТП образовалась пробка. Затор наблюдается на Красном проспекте и на улице Кропоткина.

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, информация о ДТП уточняется

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирску, информация о ДТП уточняется

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НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что информация уточняется.

Утром 30 апреля на площади Энергетиков произошло ДТП. Из-за аварии на Димитровском мосту образовалась пробка.

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