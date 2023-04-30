«Услышал рев и звук столкновения»: мотоциклист врезался в автомобиль на Красном проспекте

Вечером 30 апреля в Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля «Ниссан» и мотоцикла. Как сообщил читатель НГС Андрей, инцидент произошел примерно в 18:50 вблизи дома по улице Красный проспект, 87. Как утверждает очевидец, мотоциклист погиб.
— «Ниссан» разворачивался, байк двигался прямо. Момент ДТП только слышал, — сообщил Константин. — Услышал рев мотоцикла и звук столкновения.
Читатель НГС прислал видео с места происшествия. На кадрах можно заметить машину реанимации, сотрудников ГИБДД и толпу новосибирцев, которые собрались вблизи места ДТП. На месте находилась пожарная машина.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», вблизи места ДТП образовалась пробка. Затор наблюдается на Красном проспекте и на улице Кропоткина.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что информация уточняется.
Утром 30 апреля на площади Энергетиков произошло ДТП. Из-за аварии на Димитровском мосту образовалась пробка.