«Шкода» разбилась на площади Энергетиков — со стороны Димитровского моста собирается пробка

Утром 30 апреля на площади Энергетиков произошло ДТП. Из-за автомобильной аварии на Димитровском мосту в сторону левого берега собирается внушительная пробка.
О ДТП сообщил пользователь сервиса 2GIS. Он выложил фотографию, на которой изображена белая Skoda c характерными повреждениями. По снимку можно сделать вывод, что машина врезалась в ограждение.
Из-за аварии на Димитровском мосту в сторону левого берега скапливается затор.
— Даже в воскресенье в 8 утра здесь пробка, — негодуют пользователи.
Десять дней назад в рабочий день Димитровский мост встал в огромную пробку из-за ДТП с участием трех автомобилей. Виновник аварии вылетел на встречную полосу, а потом отказался проходить медосвидетельствование.