freedom
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дняПолезные привычки, которые убивают печень
Все новости
Все новости

«Шкода» разбилась на площади Энергетиков — со стороны Димитровского моста собирается пробка

Новосибирцам приходится стоять на мосту даже в воскресенье утром

5 027

Обстоятельства ДТП уточняются

Поделиться

Утром 30 апреля на площади Энергетиков произошло ДТП. Из-за автомобильной аварии на Димитровском мосту в сторону левого берега собирается внушительная пробка.

О ДТП сообщил пользователь сервиса 2GIS. Он выложил фотографию, на которой изображена белая Skoda c характерными повреждениями. По снимку можно сделать вывод, что машина врезалась в ограждение.

Из-за аварии на Димитровском мосту в сторону левого берега скапливается затор.

— Даже в воскресенье в 8 утра здесь пробка, — негодуют пользователи.

Десять дней назад в рабочий день Димитровский мост встал в огромную пробку из-за ДТП с участием трех автомобилей. Виновник аварии вылетел на встречную полосу, а потом отказался проходить медосвидетельствование.

Обновлено: по информации ГИБДД, в 07:40 водитель-мужчина 1990 г. р., управляя автомобилем «Шкода-Октавия», совершил наезд на препятствие (ж/б блоки). Наряд ДПС работал на месте, обстоятельства устанавливаются.

По теме

ДТПАварияПробкаSkoda
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter