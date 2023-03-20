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Сложно проехать машинам скорой: фото из утренней пробки на Большевистской

Показываем 15 кадров, которые сделали морозным утром

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В таком потоке сложно перестроиться, чтобы пропустить автомобили экстренных служб

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Утро понедельника в Новосибирске началось с пробок. Водителям пришлось стоять на площадях труда и Энергетиков, улице Кедровой, Красном проспекте и других улицах города.

Один из самых проблемных участков, где пробки собираются регулярно, — улица Большевистская. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, что происходило на ней сегодня.

Ночью и утром в городе был сильный для весны мороз: температура опустилась до <nobr class="_">-20 градусов</nobr>

Ночью и утром в городе был сильный для весны мороз: температура опустилась до -20 градусов

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Так выглядела дорога около 08:30

Так выглядела дорога около 08:30

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Тем, кто собирается ехать утром в сторону Речного вокзала, нужно выезжать с запасом времени

Тем, кто собирается ехать утром в сторону Речного вокзала, нужно выезжать с запасом времени

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В мороз автомобилистам часто сложно завести свою машину, особенно тем, чьи авто на дизельном топливе

В мороз автомобилистам часто сложно завести свою машину, особенно тем, чьи авто на дизельном топливе

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На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть <a href="https://ngs.ru/text/transport/2023/03/14/72130304/" class="_" target="_blank">назвал</a> Большевистскую и Димитровский мост проблемными участками, где часто собираются пробки

На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал Большевистскую и Димитровский мост проблемными участками, где часто собираются пробки

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С началом потепления в городе начался дорожный ремонт

С началом потепления в городе начался дорожный ремонт

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Чтобы исправить неровности на дорогах, используют литой и холодный асфальт

Чтобы исправить неровности на дорогах, используют литой и холодный асфальт

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Пешеходам нужно быть особенно внимательными

Пешеходам нужно быть особенно внимательными

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Дороги собираются привести в нормативное состояние к майским праздникам

Дороги собираются привести в нормативное состояние к майским праздникам

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В апреле в Новосибирске ограничат движение грузовиков

В апреле в Новосибирске ограничат движение грузовиков

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С 10 апреля автомобили с нагрузкой на ось более 6 тонн, а также с нагрузкой более <nobr class="_">7 тонн</nobr> не смогут ездить по Большевистской

С 10 апреля автомобили с нагрузкой на ось более 6 тонн, а также с нагрузкой более 7 тонн не смогут ездить по Большевистской

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Ограничения для большегрузов введут из-за «переувлажнения дорог» весной

Ограничения для большегрузов введут из-за «переувлажнения дорог» весной

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По Большевистской нельзя будет перевозить бетон, цемент, асфальтобетон, изделия из железа

По Большевистской нельзя будет перевозить бетон, цемент, асфальтобетон, изделия из железа

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Ограничения для грузовиков будут действовать до 21 мая

Ограничения для грузовиков будут действовать до 21 мая

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Ранее в «Сибирской генерирующей компании» назвали улицы, которые перекроют летом из-за ремонта теплотрасс. Рассказываем, где не получится проехать.

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