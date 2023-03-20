Сложно проехать машинам скорой: фото из утренней пробки на Большевистской

Утро понедельника в Новосибирске началось с пробок. Водителям пришлось стоять на площадях труда и Энергетиков, улице Кедровой, Красном проспекте и других улицах города.

Один из самых проблемных участков, где пробки собираются регулярно, — улица Большевистская. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, что происходило на ней сегодня.