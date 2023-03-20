Утром на Кедровой пробка растянулась на 3 километра — где еще сложно проехать

Сегодня утром, 20 марта, в Новосибирске на дорогах собрались пробки, которые сервис «Яндекс» оценивает в
Длина пробки на улице Кедровой составляет примерно 3,3 километра. Сложнее всего проехать на участке между улицами Краузе и Охотской.
На правом берегу пробки собрались на улицах Большевистской, Танковой, Кошурникова, Гоголя, Красном проспекте и других.
Пробки собрались на левом берегу у площадей Труда и Энергетиков, улицах Станиславского, Ватутина, Широкой, Хилокской. Также заторы есть при подъезде к Октябрьскому мосту и на других участках.
В этом году в Новосибирске собираются начать строить дорогу на улице Доватора. Она должна помочь уменьшить количество на въезде и выезде с МЖК в Октябрьском районе.