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Утром на Кедровой пробка растянулась на 3 километра — где еще сложно проехать

Пробки в Новосибирске оценивают в 7 баллов

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Заторы есть на левом и правом берегах

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Сегодня утром, 20 марта, в Новосибирске на дорогах собрались пробки, которые сервис «Яндекс» оценивает в 7 баллов. Заторы есть на левом и правом берегах.

Длина пробки на улице Кедровой составляет примерно 3,3 километра. Сложнее всего проехать на участке между улицами Краузе и Охотской.

Пробка начинается около микрорайона Летного в Мочище

Пробка начинается около микрорайона Летного в Мочище

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На правом берегу пробки собрались на улицах Большевистской, Танковой, Кошурникова, Гоголя, Красном проспекте и других.

В целом по городу пробок относительно мало

В целом по городу пробок относительно мало

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Пробки собрались на левом берегу у площадей Труда и Энергетиков, улицах Станиславского, Ватутина, Широкой, Хилокской. Также заторы есть при подъезде к Октябрьскому мосту и на других участках.

Подъехать к площади Труда довольно трудно

Подъехать к площади Труда довольно трудно

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В этом году в Новосибирске собираются начать строить дорогу на улице Доватора. Она должна помочь уменьшить количество на въезде и выезде с МЖК в Октябрьском районе.

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