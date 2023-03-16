Какие улицы перекроют летом 2023 года в Новосибирске из-за ремонта теплотрасс — ответ СГК

В Новосибирске летом из-за замены теплосетей планируют перекрыть две улицы и ограничить движение еще на пяти. В СГК привели названия этих улиц, уточнив, что конкретные участки, где будут работы, пока неизвестны.
— Несмотря на 60-процентный рост объемов замены теплосетей в Новосибирске, ограничений дорожного движения в 2023 году больше не станет. Основная часть коммуникаций, планируемых к замене, проходит не под проезжими частями. Тем не менее совсем избежать перекрытий на крупных автомагистралях не удастся, — рассказали в пресс-службе СГК.
Как обещают представители компании, на непродолжительное время перекроют участки на улице Связистов и Автогенной. Там собираются заменить тепломагистрали протяженностью 1080 и 550 метров соответственно.
Сужение проезжей части будет на нескольких участках. На улице Богаткова будут менять трубопровод с увеличением диаметра с 500 до 600 миллиметров протяженностью 150 метров. На улице Кошурникова будет замена трубопровода диаметром 700 миллиметров и протяженностью 145 метров.
На улице Коммунистической будет замена трубопровода диаметром 700 миллиметров и протяженностью 108 метров. Часть работы пройдет на пересечении с Красным проспектом. По улице Троллейной заменят трубопровод 1000 миллиметров и протяженностью 73 метра. И на проспекте Дзержинского на пересечении с улицей Комбинатской заменят трубопровод диаметром 500–600 миллиметров общей протяженностью 521 метр.
— Чтобы минимизировать неудобства для жителей, будем разбивать работы на этапы — это позволит не ограничивать движение транспорта на больших участках дорог. В настоящее время профильные службы разрабатывают схемы организации дорожного движения на всех этапах работ. Также, безусловно, синхронизируем наши действия с дорожно-строительными работами города, — рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Аплошкин.
В 2023 году компания СГК собирается отремонтировать 19 километров теплосетей на 30 участках. Общая сумма ремонта —
В марте жители Новосибирска получили счета за отопление от двух компаний — ООО «НТСК» и АО «Сибэко». Это могло произойти из-за ежегодной корректировки.