Какие улицы перекроют летом 2023 года в Новосибирске из-за ремонта теплотрасс — ответ СГК

— Несмотря на 60-процентный рост объемов замены теплосетей в Новосибирске, ограничений дорожного движения в 2023 году больше не станет. Основная часть коммуникаций, планируемых к замене, проходит не под проезжими частями. Тем не менее совсем избежать перекрытий на крупных автомагистралях не удастся, — рассказали в пресс-службе СГК.