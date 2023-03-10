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Новосибирцы получили счета за тепло от двух компаний — почему так вышло

В СГК дали пояснение, но в каждом случае нужно разбираться отдельно

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Корректировка счетов за отопление продлится до конца марта

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В марте жители Новосибирска получили счета за отопление от двух компаний — ООО «НТСК» и АО «Сибэко». Это могло произойти из-за ежегодной корректировки.

Такие счета отображаются в приложениях для оплаты ЖКХ у жителей домов на улицах <nobr class="_">1-й</nobr> Чулымской и Лермонтова

Такие счета отображаются в приложениях для оплаты ЖКХ у жителей домов на улицах 1-й Чулымской и Лермонтова

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— В прошлом году тепловую энергию поставляли две теплоснабжающие организации, входящие в структуру СГК («Сибэко» — в первом полугодии, «НТСК» — во втором). Соответственно, на лицевом счете совокупная годовая корректировка распределена между данными компаниями. Подробности начислений должны быть отражены в квитанции, — пояснили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Если жители хотят выяснить причину таких начислений в конкретной квартире, то они могут обратиться в свою управляющую компанию. Также можно задать вопросы в СГК, если с ней заключен прямой договор, — через мобильное приложение, электронную почту services@sibgenco.ru или по телефону 8 800 300-55-55.

— Для большинства домов города начисления делают управляющие организации, — уточнили в СГК.

Корректировка платы за отопление проходит с января по март. В этот период жители могут получать платежки, счета за тепло в которых существенно выросли или, наоборот, стали меньше, чем обычно. С чем это связано и куда обращаться, если вы не согласны с начислениями, читайте в разборе НГС.

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