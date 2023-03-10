Новосибирцы получили счета за тепло от двух компаний — почему так вышло

В марте жители Новосибирска получили счета за отопление от двух компаний — ООО «НТСК» и АО «Сибэко». Это могло произойти из-за ежегодной корректировки.
— В прошлом году тепловую энергию поставляли две теплоснабжающие организации, входящие в структуру СГК («Сибэко» — в первом полугодии, «НТСК» — во втором). Соответственно, на лицевом счете совокупная годовая корректировка распределена между данными компаниями. Подробности начислений должны быть отражены в квитанции, — пояснили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».
Если жители хотят выяснить причину таких начислений в конкретной квартире, то они могут обратиться в свою управляющую компанию. Также можно задать вопросы в СГК, если с ней заключен прямой договор, — через мобильное приложение, электронную почту services@sibgenco.ru или по телефону
— Для большинства домов города начисления делают управляющие организации, — уточнили в СГК.
Корректировка платы за отопление проходит с января по март. В этот период жители могут получать платежки, счета за тепло в которых существенно выросли или, наоборот, стали меньше, чем обычно. С чем это связано и куда обращаться, если вы не согласны с начислениями, читайте в разборе НГС.