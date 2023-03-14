«Приступать прямо сейчас»: мэр поручил отремонтировать дороги в Новосибирске к майским праздникам

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать дороги города к майским праздникам. Среди проблемных участков он выделил улицу Большевистскую и Димитровский мост.
— Ставлю задачу провести мониторинг тех мест, где асфальт находится в плохом состоянии. Такие места есть. Отмечаю улицу Большевистскую со стороны Академгородка перед строящимся мостом. Безусловно, Димитровский мост. Составить план, чтобы мы до майских праздников текущим ремонтом привели в нормативное состояние дороги города Новосибирска. Приступать прямо сейчас, — сказал мэр на аппаратном совещании 14 марта.
По словам начальника управления автодорог Сергея Эпова, дороги в Новосибирске в этот период ремонтируют литым и холодным асфальтом.
В мэрии сообщали, что капитальный ремонт Димитровского моста запланировали на 2026 год. Этим летом на участке могут заменить асфальтовое покрытие.