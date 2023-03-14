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«Приступать прямо сейчас»: мэр поручил отремонтировать дороги в Новосибирске к майским праздникам

Для этого используют литой и холодный асфальт

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На Димитровском мосту этой весной разрушилось покрытие

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать дороги города к майским праздникам. Среди проблемных участков он выделил улицу Большевистскую и Димитровский мост.

— Ставлю задачу провести мониторинг тех мест, где асфальт находится в плохом состоянии. Такие места есть. Отмечаю улицу Большевистскую со стороны Академгородка перед строящимся мостом. Безусловно, Димитровский мост. Составить план, чтобы мы до майских праздников текущим ремонтом привели в нормативное состояние дороги города Новосибирска. Приступать прямо сейчас, — сказал мэр на аппаратном совещании 14 марта.

По словам начальника управления автодорог Сергея Эпова, дороги в Новосибирске в этот период ремонтируют литым и холодным асфальтом.

В мэрии сообщали, что капитальный ремонт Димитровского моста запланировали на 2026 год. Этим летом на участке могут заменить асфальтовое покрытие.

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Ремонт дорогМайские праздникиМостЛитой асфальт
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