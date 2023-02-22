Движение транспорта по улице Станиславского ограничат из-за строительства Четвертого моста с 25 февраля

С 7 утра 25 февраля общественный транспорт Новосибирска прекратит движение по улице Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда. Ограничения связаны с работами на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской». Об этом сообщает мэрия Новосибирска.
Пресс-служба муниципалитета привела изменения в работе следующих маршрутов 25 февраля.
Троллейбус
Трамвай
— Троллейбусы
Ранее в пресс-центре мэрии сообщили о перекрытии движения по площади Будагова в ночное время и о недельном перекрытии движения по ул. Станиславского.