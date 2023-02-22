freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 3/10
usd 74.86
eur 79.76
Тема дняДвижение по Станиславской ограничат
Все новости
Все новости

Движение транспорта по улице Станиславского ограничат из-за строительства Четвертого моста с 25 февраля

С 25 февраля вводится временное прекращение движения от площади Энергетиков до площади Труда

1 347

Ранее сообщалось о ночном перекрытии улицы Станиславского

Поделиться

С 7 утра 25 февраля общественный транспорт Новосибирска прекратит движение по улице Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда. Ограничения связаны с работами на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской». Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Пресс-служба муниципалитета привела изменения в работе следующих маршрутов 25 февраля.

Троллейбус № 4 будет курсировать от Затулинского жилмассива до площади Станиславского и обратно, № 24 — от Учительской до площади Калинина.

Трамвай № 15 будет курсировать от Бугринской рощи до площади Маркса и обратно. № 18 — от поселка Чемской до площади Маркса и обратно.

— Троллейбусы № 7, 24, 29, трамвай № 8, автобусы № 1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутные такси № 10, 12 начинают работать с 7 часов утра, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Ранее в пресс-центре мэрии сообщили о перекрытии движения по площади Будагова в ночное время и о недельном перекрытии движения по ул. Станиславского.

По теме

Ограничение движенияЧетвертый мостОграничение движения автобусовРемонт
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter