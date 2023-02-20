В Новосибирске на неделю перекроют улицу Станиславского — общественный транспорт изменит схему

На левобережной части Новосибирска с 21 по 28 февраля ограничат движение по улице Станиславского из-за строительства четвертого моста. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения будут действовать в ночное время — с 23:00 до 05:00.
— С 21 по 28 февраля в ночное время — с 23 часов до 5 часов — вводится временное прекращение движения транспортных средств по улице Станиславского — от площади Энергетиков по площади Труда, — уточнили в муниципалитет.
На время работ общественный транспорт будет курсировать по следующей схеме:
- с 23:00 до окончания движения троллейбусы № 4 будут следовать по следующей схеме: конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», улица Зорге, Громова, Зорге, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Титова, площадь Станиславского, улица Титова, Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Громова, Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м»;
- работа троллейбусов № 7, 24, автобусов № 1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутных такси № 10, 12 будет ограничена до 23:00.
Ранее в пресс-центре мэрии сообщили о перекрытии движения по площади Будагова в ночное время.