Площадь Будагова перекроют на 12 часов в выходные — общественный транспорт изменит схему

В Новосибирске 18 февраля перекроют движение по площади инженера Будагова. Из-за этого изменят схему движения общественного транспорта. Как уточнили в пресс-центре мэрии, ограничения связаны со строительством четвертого моста.
Движение через площадь инженера Будагова перекроют с 00:00 до 12:00 часов, общественный транспорт будет курсировать по следующим схемам:
Автобусы:
— № 8, 13, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Добролюбова до Щетинкина: улицы Большевистская, Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме;
— № 9, 36 — на участке от улицы Добролюбова до Гурьевской: улица Большевистская, конечный остановочный пункт «Речной вокзал», разворот для движения в обратном направлении, улица Большевистская, далее — по действующей схеме;
— № 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Немировича-Данченко до Щетинкина: Октябрьский мост, улицы Восход, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, далее — по действующей схеме;
Маршрутные такси:
— № 11 — в прямом направлении от улицы Орджоникидзе до Добролюбова: улица Военная, Прокатная, Пролетарская, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, Большевистская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.
— № 30а — на участке от улицы Ленинградской до Саратовской: улица Никитина, Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, улица Владимировская, далее — по действующей схеме;
— № 30 — на участке от улицы Саратовской до Ленинградской: улица Владимировская, проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Октябрьская магистраль, улица Кирова и Никитина, далее — по действующей схеме.
Троллейбус:
— № 13 — конечный остановочный пункт «Улица Учительская», улица Богдана Хмельницкого, Танковая, улица Ипподромская, Писарева, Красный проспект, разворот на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова, Красный проспект, улицы Писарева, Ипподромская, Танковая, Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Улица Учительская».
Ранее в пресс-центре мэрии сообщили, что с 21 февраля ограничат движение сразу по нескольким улицам на левобережной части Новосибирска из-за строительства четвертого моста.