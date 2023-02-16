В Новосибирске ограничат проезд по нескольким улицам из-за строительства четвертого моста

На левобережной части Новосибирска ограничат движение по улице Станиславского и Широкой из-за строительства четвертого моста. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения будут действовать в ночное время с 23:00 до 05:00.
— с 21 по 28 февраля будет закрыт проезд по улице Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда, объезд будет осуществляться по улице Станционной, Котовского, Бетонный переезд, — пояснили в мэрии.
Также с 15 по 22 марта перекроют улицу Широкую, объезд обеспечат по улице Ватутина.
Ранее в Новосибирске перекрыли улицу Крылова из-за аварийного ремонта на теплотрассе. Из-за этого изменили схему движения маршрутного такси