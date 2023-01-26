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Вылет самолета из Новосибирска в Казахстан задержали на десять часов — в аэропорту назвали причину

Рейс в город Тараз должен был вылететь в 2 часа ночи

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В Толмачево сообщили о причине задержки рейса

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Рейс из Новосибирска в казахстанский город Тараз (Жамбыл) задерживается на десять часов. Как сообщают на сайте аэропорта Толмачево, самолет должен был вылететь сегодня, 26 января, в 2 часа ночи, но время перенесли на 12:15.

Сообщение о том, что рейс задерживается, появилось на сайте аэропорта

Сообщение о том, что рейс задерживается, появилось на сайте аэропорта

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Рейс авиакомпании Казахстана SCAT Airlines задержали больше чем на десять часов. Посадка на борт начнется в 11:35. С ноября 2022 года город Тараз был одним из главных пересадочных пунктов для перелета в Таиланд.

В пресс-службе аэропорта Толмачево объяснили причины задержки.

— Задерживается поздним прибытием самолета, — сообщили НГС в аэропорту.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями о причинах задержки рейса в транспортную прокуратуру. На момент публикации ответа не было.


На этой неделе в новосибирском аэропорту Толмачево задержали прибытие самолета из Казани. Причиной стали туман и неблагоприятные погодные условия.

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