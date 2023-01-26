Вылет самолета из Новосибирска в Казахстан задержали на десять часов — в аэропорту назвали причину

Рейс из Новосибирска в казахстанский город Тараз (Жамбыл) задерживается на десять часов. Как сообщают на сайте аэропорта Толмачево, самолет должен был вылететь сегодня,
Рейс авиакомпании Казахстана SCAT Airlines задержали больше чем на десять часов. Посадка на борт начнется в 11:35. С ноября 2022 года город Тараз был одним из главных пересадочных пунктов для перелета в Таиланд.
В пресс-службе аэропорта Толмачево объяснили причины задержки.
— Задерживается поздним прибытием самолета, — сообщили НГС в аэропорту.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями о причинах задержки рейса в транспортную прокуратуру. На момент публикации ответа не было.
На этой неделе в новосибирском аэропорту Толмачево задержали прибытие самолета из Казани. Причиной стали туман и неблагоприятные погодные условия.