В Казани задержали вылет самолета в Новосибирск — что произошло

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прибытие самолета из Казани. Как сообщается в онлайн-табло воздушной гавани, рейс S7 5036 Казань — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines должен был прилететь по расписанию в Новосибирск в 21:25 23 января. Расчетное время изменили на 01:41 24 января.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Новосибирска и Казани с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили корреспонденту издания специалисты международного аэропорта Казань, в городе задерживается оборотный рейс, который прибыл в Казань из Новосибирска.
— В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман, видимость менее 200 метров) в международном аэропорту Казань 23 января командиром экипажа рейса Новосибирск — Казань было принято решение уйти на запасной аэродром — Ульяновск, — сообщили в аэропорту. — Задержка с прибытием в Новосибирск связана с тем, что рейс из Новосибирска был отправлен на запасной аэродром в Ульяновск.
В середине января в Омске задержали вылет самолета до Новосибирска.