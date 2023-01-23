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В Казани задержали вылет самолета в Новосибирск — что произошло

Прибытие воздушного судна задерживается на четыре часа

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В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прибытие самолета из Казани. Как сообщается в онлайн-табло воздушной гавани, рейс S7 5036 Казань — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines должен был прилететь по расписанию в Новосибирск в 21:25 23 января. Расчетное время изменили на 01:41 24 января.

НГС обратился в пресс-службу аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию

НГС обратился в пресс-службу аэропорта с просьбой прокомментировать ситуацию

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НГС обратился в пресс-службу аэропорта Новосибирска и Казани с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили корреспонденту издания специалисты международного аэропорта Казань, в городе задерживается оборотный рейс, который прибыл в Казань из Новосибирска.

— В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман, видимость менее 200 метров) в международном аэропорту Казань 23 января командиром экипажа рейса Новосибирск — Казань было принято решение уйти на запасной аэродром — Ульяновск, — сообщили в аэропорту. — Задержка с прибытием в Новосибирск связана с тем, что рейс из Новосибирска был отправлен на запасной аэродром в Ульяновск.

В середине января в Омске задержали вылет самолета до Новосибирска. Из-за задержки рейса транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

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