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В Омске задержали самолет до Новосибирска — вылет ожидают 79 пассажиров

Из-за задержки рейса транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия

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Вылет воздушного судна был запланирован на 19:10

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16 января в Омске задержали вылет самолета до Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, рейс должен отправиться из международного аэропорта Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева.

По данным ведомства, рейс выполняет авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). На сайте онлайн-табло аэропорта Омска указано, что в городе задерживается авиарейс S7-5346. Отправление воздушного судна по расписанию было запланировано на 19:10, однако его перенесли на 22:00.

Как сообщили в пресс-службе ведомства НГС, вылет ожидают 76 взрослых и три ребенка.

Кроме рейса в Новосибирск, в аэропорту задерживается вылет самолета до Сургута авиакомпании «ЮТэйр». В связи с задержкой авиарейсов транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия.

— Омской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов, — указано в сообщении. — В настоящее время 145 пассажиров, из них 15 детей, ожидают вылета в пункты назначения.

НГС направил запрос в авиакомпанию «Сибирь» с просьбой прокомментировать задержку рейса.

15 января самолет из Новосибирска в Якутию прервал взлет и вернулся в аэропорт Толмачево. Взлет был прерван экипажем из-за «индикации ошибки навигации».

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