Пхукет и Мьянма: куда ещё будут летать самолёты из Томачева этой зимой

Новосибирский аэропорт Толмачево перешел на зимнее расписание. Оно будет действовать с 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года. В соответствии с новым расписанием увеличится частота рейсов на существующих направлениях и откроются новые.



Зимой 2022/2023 годов будут выполняться полёты в Анталью и Стамбул. Также с 5 ноября откроют новый маршрут в Пхукет, транзитом через казахстанский город Тараз (Жамбыл). А с 7 ноября будут осуществиться рейсы в Шри-Ланки Коломбо. Помимо этого, в период зимнего расписания продолжатся регулярные рейсы в Дубай.

