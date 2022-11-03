Пхукет и Мьянма: куда ещё будут летать самолёты из Томачева этой зимой
НГС узнали, куда новосибирцы смогут улететь этой зимой
Новосибирский аэропорт Толмачево перешел на зимнее расписание. Оно будет действовать с 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года. В соответствии с новым расписанием увеличится частота рейсов на существующих направлениях и откроются новые.
Зимой 2022/2023 годов будут выполняться полёты в Анталью и Стамбул. Также с 5 ноября откроют новый маршрут в Пхукет, транзитом через казахстанский город Тараз (Жамбыл). А с 7 ноября будут осуществиться рейсы в Шри-Ланки Коломбо. Помимо этого, в период зимнего расписания продолжатся регулярные рейсы в Дубай.
Помимо этого, российский туроператор «И-Линь Туризм» планирует запустить в декабре 2022 года прямые рейсы в Мьянму из Кемерова, Новосибирска, Иркутска, Барнаула, Читы и Улан-Удэ, информацию об этом NGS42.RU подтвердили сотрудники туроператора. Известно, что рейсы будут выполняться на Airbus A319 вместимостью 130 мест. Перелет займет около 5–5,5 часа, самолет будет приземляться в городе Мандалай.
По направлениям ближнего зарубежья увеличатся рейсы в Бишкек, Курган-Тюбе, Ош, Самарканд, Ташкент и Худжанд. Рейсы из Новосибирска в Ереван начнет осуществлять новая авиакомпания «Ширак Авиа».
Изменится расписание полётов по России по сравнению с зимой 2021/2022 годов. Так, увеличат частоту полётов из Новосибирска в Абакан, Иркутск, Красноярск, Омск, Пермь и Челябинск. Появятся 4 ежедневных рейса в Сочи, а в Минеральные воды самолеты будут летать 5 раз в неделю. В зимнем расписание сохранятся полеты по новым субсидируемым направлениям, открытым в середине года — Анадырь, Игарка, Саратов и Надым. В целом расписание внутрироссийских направлений из аэропорта Толмачево на зимний период будет включать 60 направлений полетов.
Также из аэропорта Толмачево продолжится выполнение рейсов по субсидируемым направлениям: Анадырь, Барнаул, Братск, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Ижевск, Игарка, Казань, Калининград, Кемерово, Кызыл, Магнитогорск, Махачкала, Надым, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Салехард, Саратов, Самара, Талакан (Витим), Томск, Тобольск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск и Челябинск.
Также перечень субсидируемых направлений по Дальневосточному направлению включает такие города как Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Удачный (Полярный), Чита, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск.
Ранее стало известно, что казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR приостановила полеты по направлениям Астана — Новосибирск и Усть-Каменогорск — Новосибирск.